Ці добавки в продуктах можуть викликати рак і сліпоту: звертайте увагу на склад!

Чому у продукти додають добавки

Як відомо, за допомогою Е-добавок виробники різноманітних товарів подовжують життя продуктів і підсилюють їхні смакові якості.

Серед магазинних товарів такі добавки найчастіше трапляються в йогуртах, твердому та плавленому сирах і в печиві. А чи не найбільше "ешок" ховається в солодощах.

При цьому, "ешки" є зовсім некорисними для здоров'я. Адже під кодом із літер і цифр дуже часто ховаються емульгатори, стабілізатори, консерванти.

Водночас виробники ці позначки спритно ховають - замість Е-маркування зазначають назви сульфатів і солей, які недосвідчений покупець може сплутати з натуральними компонентами.

Як класифікують "ешки" і чим вони небезпечні

Ці добавки, каже лікар Владислав Ващенко, можуть викликати захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, онкологію й алергічні реакції, які можуть призвести до анафілаксії.

Загалом же Е-добавки класифікують за властивостями й позначають цифрами.

Одиниця - це барвники, серед них небезпечні Е-121 та Е-123. Вже доведено - у великій кількості вони викликають рак і можуть спричинити алергію. Та й загалом безпечний лише один: Е-100 - він натуральний, із куркуми.

Консерванти, що продовжують термін придатності, позначають двійкою. Серед них майже всі - від 230 до 240 - погано впливають на шкіру, шлунок та серцево-судинну систему.

Стабілізатори під цифрою чотири зберігають консистенцію продуктів, серед небезпечних - Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466. Е-477 може спричинити онкологічні захворювання.

А от підсилювачі смаку, приховані під цифрою шість, - загрожують сліпотою для тих, хто зловживає продуктами з цією добавкою.

Лікарі радять прискіпливо вивчати позначки перед купівлею товару, щоб не зашкодити собі.