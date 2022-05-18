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Додавши ці засоби у шампунь, ви забудете про випадіння волосся

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Середа 18 травня 2022 15:40
Додавши ці засоби у шампунь, ви забудете про випадіння волосся Фото: Додавши ці засоби у шампунь, ви забудете про випадіння волосся (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Трихологи розповіли, які добавки до вашого шампуню можуть розв'язати проблеми з випадінням волосся. Втрачати шевелюру можна з різних причин - стрес, вагітність, нестача вітамінів. На щастя, більшість з них можна вирішити.

Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

Як розповіли експерти, домашній засіб допоможе вам відновити волосся. Випадіння припиниться, і ви зможете відновити рослинність на голові.

Ось рецепт супершампуню

Придбайте натуральний шампунь з нейтральним вмістом рН. Підійде звичайний дитячий шампунь без всіляких домішок та ароматизаторів. Це буде наш базовий інгредієнт.

Додайте до нього:

  • Ефірну олія розмарину - вона ідеально підходить для збільшення припливу крові до шкіри голови, забезпечуючи тим самим міцність волосся.
  • Ефірну олія лимону - вона освіжає і є чинить антисептичну дію.
  • Вітамін Е - він дуже корисний при випаданні волосся.

Спосіб приготування та застосування

Додайте в стандартну пляшку з шампунем по 10 крапель кожної олії, а також вміст двох капсул вітаміну Е. Добре збовтайте перед використанням шампуню.

Таким шампунем варто мити голову через день. Нанесіть його на волосся і, масажуючи ніжними рухами, втирайте в шкіру голови протягом кількох хвилин. Залиште на 10 хвилин і змийте теплою водою.

Уже за кілька тижнів ви помітите, що ваше волосся почало активно рости й перестало сипатися.

Раніше ми писали про щоденну помилку, через яку випадає волосся. Виправити дуже легко.

Також лікарі розповіли, чому насправді випадає волосся.

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