Додавши ці засоби у шампунь, ви забудете про випадіння волосся
Трихологи розповіли, які добавки до вашого шампуню можуть розв'язати проблеми з випадінням волосся. Втрачати шевелюру можна з різних причин - стрес, вагітність, нестача вітамінів. На щастя, більшість з них можна вирішити.
Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.
Як розповіли експерти, домашній засіб допоможе вам відновити волосся. Випадіння припиниться, і ви зможете відновити рослинність на голові.
Ось рецепт супершампуню
Придбайте натуральний шампунь з нейтральним вмістом рН. Підійде звичайний дитячий шампунь без всіляких домішок та ароматизаторів. Це буде наш базовий інгредієнт.
Додайте до нього:
- Ефірну олія розмарину - вона ідеально підходить для збільшення припливу крові до шкіри голови, забезпечуючи тим самим міцність волосся.
- Ефірну олія лимону - вона освіжає і є чинить антисептичну дію.
- Вітамін Е - він дуже корисний при випаданні волосся.
Спосіб приготування та застосування
Додайте в стандартну пляшку з шампунем по 10 крапель кожної олії, а також вміст двох капсул вітаміну Е. Добре збовтайте перед використанням шампуню.
Таким шампунем варто мити голову через день. Нанесіть його на волосся і, масажуючи ніжними рухами, втирайте в шкіру голови протягом кількох хвилин. Залиште на 10 хвилин і змийте теплою водою.
Уже за кілька тижнів ви помітите, що ваше волосся почало активно рости й перестало сипатися.
Раніше ми писали про щоденну помилку, через яку випадає волосся. Виправити дуже легко.
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