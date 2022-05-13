Что добавить в молоко, чтобы оно долго было свежим и не скисало

Эксперты говорят, что непастеризованное молоко имеет срок хранения всего три дня с даты изготовления. Да и пастеризованное после открытия быстро испортится.

К счастью, способ предотвратить это есть.

Что добавить в молоко

В бутылку или пакет, который стоит в холодильнике, надо добавить немного соли. Тогда продукт дольше останется пригодным.

Более того, продукт достаточно долго будет сохранять свежесть и приятный вкус.

Опыт показывает, что для того, чтобы продукт оставался свежим, хватит всего одной щепотки хлорида натрия. Такое количество не повлияет на вкус продукта, зато обеспечит его свежесть.

Важно посолить молоко вовремя. Приправа должна оказаться в напитке сразу после того, как упаковка была открыта.

Если добавить соль позже, это может не сработать.