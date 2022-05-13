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Что добавить в молоко, чтобы оно долго было свежим и не скисало

Фото: что добавить в молоко, чтобы оно не скисало (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы не большой любитель пить молоко стаканами, а используете его как дополнение к кофе, омлету, или печете иногда блины, продукт может быстро портиться. Причем магазинное молоко часто не превращается в простоквашу, а становится непригодным к дальнейшему использованию.

Как сохранить свежесть молока дольше - читайте ниже в нашем материале Styler.

Эксперты говорят, что непастеризованное молоко имеет срок хранения всего три дня с даты изготовления. Да и пастеризованное после открытия быстро испортится.

К счастью, способ предотвратить это есть.

Что добавить в молоко

В бутылку или пакет, который стоит в холодильнике, надо добавить немного соли. Тогда продукт дольше останется пригодным.

Более того, продукт достаточно долго будет сохранять свежесть и приятный вкус.

Опыт показывает, что для того, чтобы продукт оставался свежим, хватит всего одной щепотки хлорида натрия. Такое количество не повлияет на вкус продукта, зато обеспечит его свежесть.

Важно посолить молоко вовремя. Приправа должна оказаться в напитке сразу после того, как упаковка была открыта.

Если добавить соль позже, это может не сработать.

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