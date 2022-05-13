RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що додати до молока, щоб воно довго було свіжим і не скисало

Фото: Що додати до молока, щоб воно не скисало (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви не великий любитель пити молоко склянками, а використовуєте його як додаток до кави, омлету, чи печете іноді млинці, продукт може швидко псуватися. Причому магазинне молоко часто не перетворюється на кисляк, а стає непридатним до подальшого використання.

Як зберегти свіжість молока надовше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Експерти кажуть, що непастеризоване молоко має термін зберігання всього три дні з дати виготовлення. Та й пастеризоване після відкриття швидко зіпсується.

На щастя, спосіб запобігти цьому є.

Що додати до молока

В пляшку чи пакет, який стоїть в холодильнику, треба додати трохи солі. Тоді продукт надовше залишиться придатним.

Більше того, продукт досить довго зберігатиме свіжість і приємний смак.

Досвід показує, що для того, щоб продукт залишався свіжим, вистачить всього однієї дрібки хлориду натрію. Така кількість не вплине на смак продукту, зате забезпечить його свіжість.

Важливо посолити молоко вчасно. Приправа повинна опинитися в напої відразу після того, як упаковка була відкрита.

Якщо додати сіль пізніше, це може не спрацювати.

Раніше ми писали, як блискавично почистити варені яйця. Українцям розповіли про спосіб, який вони раніше точно не знали.

Також повідомлялося, як почистити картоплю в мундирі за дві секунди.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки