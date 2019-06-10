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Не можем лизать: Кошевой анонсировал шутки над Зеленским (видео)

STYLERПерсоны    10.06.2019 - 12:37
Не можем лизать: Кошевой анонсировал шутки над Зеленским (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Кошевой рассказал, что Зеленский не против шуток над собой

Евгений Кошевой заявил о готовности шутить над президентом Владимиром Зеленским, своим бывшим коллегой по сцене. Юморист признался, что не хочет, чтобы он создавал предпосылки к критике, но "Квартал 95" не должен "потерять свою фишку". Об этом шоумен рассказал в блиц-интервью Алеси Бацман.

Артист отметил, что они с Зеленским уже обсуждали данный вопрос, и новый глава государства не возражает, если над ним будут шутить "квартальщики". 

"Мы готовы, и он не против", - заявил Кошевой и подчеркнул: "Если проштрафишься - терпи".

Не можем лизать: Кошевой анонсировал шутки над Зеленским (видео)

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой (Фото: cita.com.ua)

На уточняющий вопрос, может ли ирония по отношению к Зеленскому быть жесткой, он ответил утвердительно.

"Ну... так тоже нельзя, чтобы не обидно", - сказал Евгений и добавил, что сейчас критиковать Зеленского он не может.

По словам шоумена, хватает и "фейсбучных критиков": "Вот там... Я не буду отбирать у них хлеб, они на этом деньги зарабатывают". 

Не можем лизать: Кошевой анонсировал шутки над Зеленским (видео)Евгений Кошевой (фото: скриншот)

Также Кошевой рассказал, что на их ближайшем съемочном концерте 13 августа могут прозвучать первые шутки над Зеленским. 

"Я думаю, что до этого времени... не очень бы хотелось, чтобы были какие-то штрафы, но если будут... Мы не можем потерять свою фишку. Мы не можем лизать", - отметил он. 

 Видео: YouTube / Алеся Бацман

Как сообщалось, ранее Евгений Кошевой рассказал, что на оккупированных территориях в Луганской области - там проживают его родные - люди рады победе Зеленского на выборах президента 2019. 

Также мы писали о том, что недавно Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях

Напомним, актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов рассказали, как им живется без Владимира Зеленского

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