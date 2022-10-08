"До скандалів доходило": Ігор Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та Кароль

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, як колись працював на шоу "Шанс". Він пригадав, якою тоді була робота зі співачкою Натальою Могилевською та чи бачив тоді в Тіні Кароль суперзірку.
Про це він розповів ведучій Раміій Есхакзай в інтерв'ю "Ходят слухи".
Зокрема, Кондратюк упродовж 2003- 2008 років продюсував музичний проєкт "Шанс". Тоді ж над учасниками шоу працювала тренерка Наталія Могилевська.
Продюсер розповів, що з Могилевською часто виникали конфлікти. Він додав, що водночас співачка у шоубізнесі може все, включаючи продюсування.
"Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна. Людина, якій не потрібен продюсер, хоч вона завжди бідкалась - от був би у мене продюсер. А я кажу: "та який продюсер тебе переживе". Дуже талановита і крута дівчина", - поділився чоловік.
Також він додав, що попри все Могилевська була некерована, адже могла запізнитися на зйомки під час прямих ефірів.
"Коли вона запізнювалася, а в нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звісно. Ми всім платили. Наталя бісила, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після "Шансу". Але вона дуже крута", - додав шоумен.
Кондратюк каже, що Тіна Кароль могла також взяти участь у проєкті "Шанс", але не пройшла. Він зізнається, що тоді не бачив у співачці суперзірку, якою вона стала зараз.
"Чорний питав мене - ну як тобі? Я говорю: "Ну цікава дівчина, цікава інтонація в голосі". Він теж певний час сумнівався. Усі продюсери сумніваються, доки артист не заробить перший мільйон чи не збере Палац України", - зазначив він.
Раніше Кондратюк розповідав про будинок, у який влучив снаряд окупантів.
Також він пояснив, що не так з "хорошими росіянами".