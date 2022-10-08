RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"До скандалов доходило": Игорь Кондратюк рассказал о работе с Могилевской и Кароль

Игорь Кондратюк рассказал о Тине Кароль и Наталье Могилевской (скрин)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как когда-то работал на шоу "Шанс". Он вспомнил, какой была тогда работа с певицей Наталией Могилевской и видел ли тогда в Тине Кароль суперзвезду.

Об этом он рассказал ведущей Рамии Эсхакзай в интервью "Ходят слухи".

В частности, Кондратюк на протяжении 2003-2008 годов продюсировал музыкальный проект "Шанс". Тогда над участниками шоу работала тренер Наталья Могилевская.

Продюсер рассказал, что с Могилевской часто возникали конфликты. Он добавил, что в то же время певица в шоубизнесе может все, включая продюсирование.

"Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбичная. Человек, которому не нужен продюсер, хоть она всегда жаловался - вот был бы у меня продюсер. А я говорю: "да какой продюсер тебя переживет". Очень талантливая и крутая девушка", - поделился мужчина.

Игорь Кондратюк рассказал о Тине Кароль и Наталье Могилевской (скрин)

Также он добавил, что, несмотря на все, Могилевская была неуправляемой, ведь могла опоздать на съемки во время прямых эфиров.

"Когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после" Шанса". Но она очень крутая", - добавил шоумен.

Кондратюк говорит, что Тина Кароль могла также принять участие в проекте "Шанс", но не прошла. Он признается, что тогда не видел в певице суперзвезду, которой она стала сейчас.

"Черный спрашивал меня - ну как тебе? Я говорю: "Ну интересная девушка, интересная интонация в голосе". Он тоже некоторое время сомневался. Все продюсеры сомневаются, пока артист не заработает первый миллион или не соберет Дворец Украины", - отметил он.

Ранее Кондратюк рассказывал о доме, в который попал снаряд оккупантов.

Также он объяснил, что не так с "хорошими россиянами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина КарольИгорь Кондратюк