Днями домовились зустрітись: відомий ведучий відреагував на смерть блогера-мільйонника
Відомий ведучий Слава Дьомін пригадав розмову з блогером Юрієм Ворожко напередодні його смерті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Слава Дьомін відреагував на смерть блогера
Ведучий, який, як з’ясувалося, товаришував з Юрієм, розповів, що за декілька днів до його смерті вони домовлялись про зустріч.
"Я в шоці. Сьогодні у Кропивницькому в басейні потонув мій хороший знайомий, волонтер і людина, яка зробила багато для знедолених", - написав Дьомін.
Слава Дьомін відреагував на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official)
"Ми тільки позавчора (24 лютого - Прим.ред) розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали й домовились зустрітись днями, щоб узгодити подальші дії", - поділився Слава.
Також ведучий додав, що Ворожко був одним із найдобріших і безкорисних людей, яких він знав.
Слава Дьомін відреагував на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official)
Нагадаємо, 26 лютого волонтер потонув в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому, де, зі слів його подруги, у нього було тренування.
Причина смерті чоловіка вже відома.
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