Помер український блогер-мільйонник: подробиці трагедії

У віці 32 років помер український блогер Юрій Ворожко, який став відомим у TikTok завдяки своїм відео, присвяченим допомозі іншим людям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне .

Подробиці трагедії

Серце інфлюенсера зупинилося в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому.

Причину смерті встановлює судово-медична експертиза.

Юрій Ворожко instagram.com/vorozhko_yura

"Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили", - сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Про трагедію також повідомила подруга і колега Юрія Катерина Стерпул. Вона підтвердила, що він потонув у басейні.

"Юра сьогодні вранці був у фан-клубі, на тренуванні в басейні. І я не знаю, яким чином, але він просто там потонув. Ось так. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Але сталося саме так", - розповіла жінка.

Зазначимо, що на його сторінці в Instagram досі доступні stories, зроблені за минулі 24 години.

Коротка біографія Юрія Ворожко

Блогер з Кропивницького близько шести років знімав відео.

На його YouTube-канал Yura Vorozhko підписано понад мільйон користувачів.

У своїх роликах він здебільшого демонстрував соціальні експерименти та займався благодійністю.

Нещодавно Юрій створив новий україномовний канал, де намагався надихати людей своїми діями робити добрі справи.

Крім того, чоловік активно вів TikTok, де за ним слідкуюють майже 600 тисяч підписників, а також Instagram зі 126 тисячами користувачами.

У блогера залишились дружина і двоє дітей - син і донька. Подружжя очікувало на поповнення.

Днями Ворожко розповів фоловерам, що у них народиться ще одна дівчинка.

Юрій Ворожко з родиною (фото: instagram.com/vorozhko_yura)