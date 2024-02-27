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Під Рівним немовля померло через місяць після народження, батьки звинувачують лікарів

Рівне, Вівторок 27 лютого 2024 16:15
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Під Рівним немовля померло через місяць після народження, батьки звинувачують лікарів У смерті дитини звинувачують медиків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Рівненському районі через місяць після народження померло немовля. У смерті дитини батьки звинувачують медиків. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Поліції Рівненщини в Telegram.

Що відомо про інцидент

Батьки впевнені, що втратили доньку через недбалість медичних працівників пологового відділення міста Острог, тому і звернулися із відповідною заявою у поліцію.

"Встановлено, що пологи відбулися 17 січня і того ж дня дитину в мозковій комі госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Утім, врятувати життя немовляти не вдалося - 21 лютого дівчинка померла", - йдеться у повідомленні поліції.

Також зазначається, що за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі ВП № 3 Острогу за процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України.

Поліцейські вилучили необхідну документацію та допитали учасників події. Також призначили ряд експертиз.

Яке покарання загрожує медикам

Додамо, що медиків звинувачують по статті "Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього".

Санкція статті передбачає відповідальність у виді до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наголосимо, що спершу вину медиків повинні довести у суді, поки це не зроблено, діє презумпція невинуватості.

Читайте також про те, що під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало.

Раніше ми писали про те, що 2-річний малюк помер від голоду біля батька, який отримав серцевий напад.

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Рівне помер
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