ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На днях договорились встретиться: известный ведущий отреагировал на смерть блогера-миллионника

Вторник 27 февраля 2024 17:11
UA EN RU
На днях договорились встретиться: известный ведущий отреагировал на смерть блогера-миллионника Слава Демин и Юрий Ворожко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный ведущий Слава Демин вспомнил разговор с блогером Юрием Ворожко накануне его смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Слава Демин отреагировал на смерть блогера

Ведущий, который, как выяснилось, дружил с Юрием, рассказал, что за несколько дней до его смерти они договаривались о встрече.

"Я в шоке. Сегодня в Кропивницком в бассейне утонул мой хороший знакомый, волонтер и человек, который сделал много для обездоленных", - написал Демин.

На днях договорились встретиться: известный ведущий отреагировал на смерть блогера-миллионника

Слава Демин отреагировал на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Мы только позавчера (24 февраля - Прим.ред) разговаривали с Юрой, потому что есть дети-сироты, которым совместно помогали и договорились встретиться на днях, чтобы согласовать дальнейшие действия", - поделился Слава.

Также ведущий добавил, что Ворожко был одним из самых добрых и бескорыстных людей, которых он знал.

На днях договорились встретиться: известный ведущий отреагировал на смерть блогера-миллионника

Слава Демин отреагировал на смерть блоггера (фото: instagram.com/slavademin_official​​)

Напомним, 26 февраля волонтер утонул в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком, где, по словам его подруги, у него была тренировка.

Причина смерти мужчины уже известна.

Ранее мы рассказывали, что под Ровным младенец умер через месяц после рождения, родители обвиняют врачей.

Также мы писали, что 18-летняя дочь Оли Поляковой попала в громкий скандал с воровством одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса блоггер Слава Дьомін
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине