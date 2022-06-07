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Хотел устроиться в ВСУ. Под Житомиром задержан экс-боевик "ДНР" (фото)

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Житомир, Вторник 07 июня 2022 12:53
Хотел устроиться в ВСУ. Под Житомиром задержан экс-боевик "ДНР" (фото) Фото: в Житомирской области СБУ задержала бывшего "ДНРовца" (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

В Житомирской области СБУ задержала бывшего "ДНРовца", пытавшегося устроиться на службу в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Хотел устроиться в ВСУ. Под Житомиром задержан экс-боевик &quot;ДНР&quot; (фото)Хотел устроиться в ВСУ. Под Житомиром задержан экс-боевик &quot;ДНР&quot; (фото)

"Уроженец Донбасса в 2019 году принял присягу на верность т.н. "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из НВФ этой террористической организации", - говорится в сообщении.

Как добавляют в СБУ, затем мужчина транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 года добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

"Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ", - добавляют в пресс-службе.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщалось, пограничника в Ровенской области подозревают в госизмене. Его завербовал офицер запаса ВС России для того, чтобы тот "сливал" информацию о высокопоставленных офицерах Нацгвардии. Их собирались убить.

Также на границе с Беларусью украинские пограничники задержали российского военного. При себе у него был паспорт гражданина Украины.

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