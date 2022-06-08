У "ДНР" хочуть стратити трьох іноземців, які захищали Україну

У "ДНР" хочуть стратити трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну. Двоє з них громадяни Великобританії - Шон Піннер і Ендрю Хілл, третій чоловік з Марокко, його звуть Брагім Саадуне.

Знайомі Брагіма, які добре знали хлопця, просять не мовчати і надати розголосу цій страшній ситуації.

Що відомо про Брагіма з Марокко

Брагім Саадуне кілька років тому переїхав в Україну і навчався в КПІ на факультеті аерокосмічних систем. Хлопцеві всього 21 рік.



"Він дуже розумний і талановитий і, хоча і багато пережив, енергійний і життєрадісний хлопець. Справжня душа компанії і наш вірний друг", - написала про нього його подруга Ніка Фесенко.

Він покинув навчання в 2021 році, коли йому було всього 20, з усією сміливістю і любов'ю до України він пішов у морську піхоту добровольцем, згодом підписавши контракт з ЗСУ. А після повномасштабного вторгнення вирушив на передову, де відчайдушно захищав Маріуполь.

Брагім Саадуне зараз у полоні "ДНР" (фото: facebook.com/nifesen)

У березні з Брагімом обірвався зв'язок і в ЗМІ з'явилася інформація, що він ще з двома британцями Шоном і Ендрю потрапив у полон. У російських ЗМІ їх обзивали "найманцями", але це не так.

Брагім служив в 1 ОБМП. Зараз він у "ДНР", у полоні, за ґратами. Бойовики проводять нібито судовий процес, де погрожують іноземним громадянам смертною карою.

"Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті. Найближчим часом відбудеться перше судове засідання. З урахуванням воєнного часу на підставі положень чинного кримінального закону за результатами судового розгляду найманцям може бути призначена виняткова міра покарання - смертна кара", - повідомляють сепаратистські ЗМІ "ДНР".

Що відомо про британців, які потрапили в полон "ДНР"

Британець Шон Піннер не є ніяким найманцем, а офіційно служить у ЗСУ. Про це говорили його родичі. Шон одружений на українці й захищав Маріуполь, як своє рідне місто.

Ендрю Хілл вже перебуваючи в полоні розповів, що приїхав до польського міста Жешув і допомагав біженцям, а потім відправився воювати на боці українських військ.

Шон Піннер воював за Україну (скріншот з відео)