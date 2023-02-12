Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з "Бучою Кобучею"

Виробники з Ірпеня, які випускають напої із чайного гриба, оскандалилися з новим маркетинговим ходом. Свою нову колекцію вони назвали "Героїчна Буча Комбуча", що викликало хвилю гніву в українців у соціальних мережах.
Що не так з назвою напоїв та чому обурені українці – читайте у матеріалі Styler нижче.
Команда виробників напоїв із чайного гриба, у якої виробництво знаходиться в Ірпені Київської області, випустила новий напій під назвою "Героїчна Буча Комбуча".
Це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.
Вважається, що спеціальний чайний гриб покращує травлення, підвищує тонус, додає енергії та підтримує імунну систему.
Ідея назвати напій із чайного гриба ім'ям Бучі українцям припала не до смаку. По соцмережам пронеслася хвиля гніву й на адресу компанії полетіло багато обурених коментарів.
У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів - Аушвіц або Освенцім.
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Скріншоти
Варто зазначити, що компанія поки що на хейт у мережі не реагує і коментарів щодо назви не дає. На офіційному сайті виробника також немає реакції на обурення українців.
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