RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дно дна: очередная компания попала в скандал с названием для напитков. Что не так с "Бучей Кобучей"

В сети разгорелся скандал из-за напитка "Буча Комбуча" (фото: facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

Производители из Ирпеня, которые выпускают напитки из чайного гриба, оскандалились с новым маркетинговым ходом. Свою новую коллекцию они назвали "Героическая Буча Комбуча", чем вызвали волну гнева у украинцев в социальных сетях.

Что не так с названием напитков и почему возмущены украинцы - читайте в материале Styler ниже.

Буча Комбуча

Команда производителей напитков из чайного гриба, у которой производство находится в Ирпене Киевской области, выпустила новый напиток с названием "Героическая Буча Комбуча".

Это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.

Считается, что специальный чайный гриб улучшает пищеварение, повышает тонус, добавляет энергии и поддерживает иммунную систему.

Скриншот

Что не так с напитком?

Идея назвать напиток из чайного гриба именем Бучи украинцам пришлась не по вкусу. По социальным сетям пронеслась волна гнева, и в адрес компании полетело много возмущенных комментариев.

В социальных сетях производителю спрогнозировали быстрый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг сравним с использованием на этикетках названий концлагерей - Аушвиц или Освенцим.

  • Какое дно. У вас в голове точно купа дерьма. И это - неизлечимо. Уже на прошлой неделе одни извинялись за название пива. Но вы пробили очередное дно.

Скриншот

  • Это дно дна!
  • Нейминг на костях.
  • А "Апероль шприц Аушвиц" будет? А коньяк "Мариуполь", а пиво "Изюм"? Что это за ужас?
  • Откройте уже курс вместе с "Варвар" на тему "Как уничтожить бизнес тупым циничным названием".
  • Коктейль "Бабий яр"? Освежитель воздуха "Дахау"? Когда вы уже мозг включите?
  • Да выпустите уже томатный сок "Кровь Бучи" - это же хайп на крови!

Скриншот

  • От вашего пойла совсем мозги атрофировались?
  • Это просто дно - так пренебрежительно относиться к памяти погибших…
  • Напиток не дегустировала, но название как-то не зашло совсем. Рабочие места в регионе - это прекрасно, но в то время как Буча вынуждена была показывать героизм, там было совсем не смешно
  • Позор! Вынуждена это написать, так как я маркетолог А еще я была в оккупированной Буче…

Скриншоты

Стоит отметить, что компания пока на хейт в сети не реагирует и комментариев по поводу названия не дает. На официальном сайте производителя также нет реакции на возмущение украинцев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Тернополе разгорается скандал из-за выдачи лампочек на Укрпочте.

А также мы писали о студентках, которые устроили вечеринку с российской попсой.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандалмаркетинг