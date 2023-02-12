Дно дна: очередная компания попала в скандал с названием для напитков. Что не так с "Бучей Кобучей"

Производители из Ирпеня, которые выпускают напитки из чайного гриба, оскандалились с новым маркетинговым ходом. Свою новую коллекцию они назвали "Героическая Буча Комбуча", чем вызвали волну гнева у украинцев в социальных сетях.
Что не так с названием напитков и почему возмущены украинцы - читайте в материале Styler ниже.
Команда производителей напитков из чайного гриба, у которой производство находится в Ирпене Киевской области, выпустила новый напиток с названием "Героическая Буча Комбуча".
Это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.
Считается, что специальный чайный гриб улучшает пищеварение, повышает тонус, добавляет энергии и поддерживает иммунную систему.
Идея назвать напиток из чайного гриба именем Бучи украинцам пришлась не по вкусу. По социальным сетям пронеслась волна гнева, и в адрес компании полетело много возмущенных комментариев.
В социальных сетях производителю спрогнозировали быстрый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг сравним с использованием на этикетках названий концлагерей - Аушвиц или Освенцим.
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Скриншот
Скриншоты
Стоит отметить, что компания пока на хейт в сети не реагирует и комментариев по поводу названия не дает. На официальном сайте производителя также нет реакции на возмущение украинцев.
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