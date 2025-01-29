У Дніпрі знайшли кам'яну глибу фалічної форми, якій понад 5000 років: місцеві на ній смажили шашлики

В одному з лісів біля Дніпра знайшли стелу доби енеоліту - вона просто лежала посеред галявини й місцеві її використовували для пікніків. За словами працівників музею, кам'яна глиба чимось схожа на фалічний символ.

Що це за камінь та як його оцінюють історики та археологи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Суспільне ".

Кам'яну стелу знайшов археолог та історик Дмитро Філімонов під час прогулянки лісом. Він розповів, що помітив її випадково і спочатку масштабів знахідки не розумів.

"Вона була під землею, тільки краєчок виглядав невеликий. Цього було достатньо, щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві жителі шашлики смажили", - додав історик.

Як розповів виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського музею імені Яворницького Олександр Старік, ця стела датована третім тисячоліттям до нашої ери - їй приблизно п'ять тисяч років. Пам'ятку розкопали, але вона виявилася настільки важкою, що завантажити її та перевезти не змогли.



Цій кам'яній глибі понад 5000 років (Кадр з відео)

За словами Старіка, стели віком у п'ять тисяч років є рідкістю для Дніпра. Саме цю знайшли на території Ігренського півострова, де є поселення і могильники доби енеоліту. Такі споруди мали культове значення.

"Вони різні за формою, але мають антропоморфні ознаки. Були пов'язані з особливими традиціями духовного життя, але в основному вони брали участь у поховальному обряді", - пояснив керівник музею.

Зараз фахівці думають, як доправити пам'ятку на зберігання і для цього знадобиться підйомник. Далі її будуть ретельно вивчати, оскільки у глиби є й інша цікава річ - вона має фалічну форму.

"За формою воно взагалі нагадує, якби, людину, але й форми фалічні, кожен бачить у міру своєї зіпсованості", - додав співробітник музею Ярослав Гураль.