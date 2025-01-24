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Без голови та рук. 2000-річну грецьку статую богині знайшли на смітнику (фото)

П'ятниця 24 січня 2025 19:10
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Без голови та рук. 2000-річну грецьку статую богині знайшли на смітнику (фото) На смітнику у Греції знайшли мармурову статую античної богині (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мармурову статую жінки, яка, ймовірно, належить до елліністичного періоду, знайшли на смітнику у місті Салоніки в Греції. Археологи, які її оглянули, вважають, що статуя може бути дуже старовинною і їй найменше 2000 років.

Що відомо про цю знахідку та як її оцінюють науковці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Washington Post.

33-річний житель міста Салоніки в Греції знайшов біля смітника в районі Неої Епіватес статую. Вона була довжиною у 83 сантиметри, але без голови та рук та лежала у великій чорній сумці.

Чоловік одразу сповістив поліцію і статую забрали для дослідження. Археологи зазначили, що статуя належить до елліністичного періоду, який тривав з 323 року до н.е до 31 року нашої ери, тобто, між смертю Олександра Македонського і піднесенням Августа в Римі.

Нещільно складені драпірування дозволяють припустити, що статуя належить богині. Звичайних жінок того періоду зазвичай зображували в щільно закутаних плащах, а їхні статуї виготовляти з теракоти.

А знайдена статуя - мармурова. Звісно, якби були голова та руки, визначити богиню було б значно простіше.

"Той факт, що це мармур, свідчить, що вона, ймовірно, була у храмі. Через розмір - це не була головна статуя у святилищі, але це може бути подарунок, який хтось віддав богу в подяку за щось або у надії отримати бажане", - пояснив експерт з класичних досліджень Австралійського національного університету в Канберрі Естель Страздін.

Без голови та рук. 2000-річну грецьку статую богині знайшли на смітнику (фото)
Статую античної богині знайшли на смітнику (фото: astynomia)

Він додав, що визначити приналежність статуї важко, оскільки голови немає. Наприклад, Афіна, богиня війни, часто мала шолом та тримала спис і щит, а Геру, богиню родючості, відображали з гранатом.

За словами поліції, виявлення стародавніх знахідок не є чимось незвичайним в Греції, де проживають деякі з найдавніших цивілізацій світу. Зараз правоохоронці з відділів культурної спадщини та незаконного обігу розпочала розслідування, щоб з'ясувати, як ця статуя опинилася на смітнику. Не виключено, що вона має відношення до незаконної торгівлі стародавніми артефактами.

Статую відправлять в лабораторію для подальшого дослідження, а згодом - направлять у службу старожитностей для оцінки та зберігання.

До речі, раніше ми розповідали, що вчені показали скіфські прикраси з зображенням богині, які знайшли біля Запоріжжя.

А ще ми писали про те, що в Україні знайшли артефакти вікінгів, які можуть змінити усю світову історію.

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Греція археологические раскопки
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