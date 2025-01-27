З відомого музею вкрали неоціненні реліквії іншої країни: відео зухвалого злочину

У Нідерландах пограбували один з найвідоміших музеїв світу і злодії винесли золоті шедеври, які належать іншій країні. В поліції розповіли деталі пограбування і які реліквії зникли.

Що відомо про пограбування та які золоті предмети зникли, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення поліції Нідерландів.

Що вкрали з музею

У неділю, 26 січня, був зухвало пограбований музей Дренте в місті Ассен, Нідерланди. У поліцію поступив виклик та повідомлення про вибух.

З'ясувалося, що злодії отримали доступ в приміщення музею шляхом злому дверей за допомогою вибухівки. З приміщення музею було вкрадено декілька золотих шедеврів: 2500-річний шолом Котофенешті та три дакійських браслети.

Ці золоті реліквії були частиною виставки про стародавнє королівство Дакія, яке було розташоване на території сучасної Румунії. Артефакти були позичені музею Дрента і належать історичному музею Румунії в Бухаресті.

Варто зазначити, що для румунів шолом Котофенешті є одним з найбільш культурно та історично важливих артефактів, який навіть зображений у підручниках з історії.

2500-річний шолом Котофенешті (фото: politie.nl)

Що кажуть у поліції

Будівля музею була пошкоджена в результаті вибуху і дії грабіжників потрапили на кадри камери відеоспостереження. Зараз відомо, що у результаті вибуху ніхто не постраждав.

Поліція проводить опитування, судово-медичні експертизи, передивляється усі дані з камер, що розташовані поблизу. Слідчі намагаються відстежити не тільки підозрюваних, а й вкрадені шедеври.

Зараз є декілька підозрюваних і поліція розслідує також підозрілий підпал автомобіля, який трапився у ту ж саму ніч, що і грабування музею. Ймовірно, злодії змінили транспорт, щоб замести сліди, а непотрібну машину спалили.

Також слідча група викликала для допомоги Інтерпол, оскільки реліквії потрібно знайти дуже швидко. Є побоювання, що скарби з золота можуть бути переплавлені.

"Мистецький детектив" та історик Артур Бранд, який знайшов картину Ван Гога "Пасторський сад у Нуенені" вартістю 4,7 млн фунтів стерлінгів, зазначив, що крадіжки з застосуванням вибухівки відбуваються частіше.

"Злодії зрозуміли, що цей метод працює. Небо є межею, а ворота широко відкриті. Це викликає глибоке занепокоєння на всіх фронтах. Це кошмарний сценарій для будь-якого музею. Картини часто крадуть з наміром продати або повернути їх пізніше. Але золото крадуть, щоб переплавити. Для Румунії це катастрофа. Ця колекція була значним національним надбанням", - сказав він.

Що відомо про музей Дренте

Музей Дренте (Drents Museum) - це один із найвідоміших культурних закладів у Нідерландах, що розташований у місті Ассен. Він є важливим центром культурної спадщини регіону і приваблює як місцевих мешканців, так і туристів з усього світу.

Музей був відкритий у 1854 році як Королівський провінційний археологічний музей. Основні колекції музею присвячені історії, мистецтву та археології. Він зокрема відомий своїми експонатами, пов'язаними з прадавньою історією, включно з археологічними знахідками із могильників бронзової та залізної доби.

Тут регулярно організовують міжнародні виставки, залучаючи унікальні експонати з усього світу. Музей Дренте прославився завдяки так званим "болотяним тілам" - природно збереженим муміям, які були знайдені у торф’яних болотах Європи. Найвідомішим із них є "Чоловік з Ібера".