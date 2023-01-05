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У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли їй зняти каблучку: що вони зробили

У Дніпрі рятувальники допомогли зняти каблучку з руки (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб вони допомогли їй зняти каблучку. Перстень дуже сильно здавив палець жінці й самостійно його зняти вона вже не могла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook.

Як рятувальники допомогли жінці

Інцидент стався ввечері 4 січня.

Зокрема, палець дніпрянки значно набряк і спроби самостійно зняти прикрасу виявилися марними.

Рятувальники виїхали, щоб допомогти жінці. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця жінки.

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли зняти каблучку з пальця (facebook.com/MNSDNE)

Що робити, якщо каблучка застрягла на пальці

Зокрема, в першу чергу, якщо ви потрапили в таку ситуацію, необхідно:

  • Занурити руку у холодну воду або соляний розчин і набряк зменшиться;
  • Намазати палець чимось жирним: олія, вазелін або жирний крем. Каблучка має зіслизнути.
  • Можна спробувати зняти каблучку за допомогою нитки. Потрібно протягнути хвостик нитки під каблучку, залишок нитки обмотати 10-15 тугими витками навколо фаланги нижче каблучки. Після цього взяти хвостик і потягнути його до нігтя. Таким чином стягнути каблучку поступово за витками нитки.

Однак, у разі, якщо самостійно не вдалося вивільнити палець, у ДСНС радять звертатися до швидкої на або рятувальникам.

Раніше ми повідомляли, як дізнатися точний розмір каблучки без примірки.

Також ми писали, як доглядати за каблучкою, щоб вона була чистою та блискучою протягом багатьох років.

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