У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли їй зняти каблучку: що вони зробили

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб вони допомогли їй зняти каблучку. Перстень дуже сильно здавив палець жінці й самостійно його зняти вона вже не могла.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook.
Інцидент стався ввечері 4 січня.
Зокрема, палець дніпрянки значно набряк і спроби самостійно зняти прикрасу виявилися марними.
Рятувальники виїхали, щоб допомогти жінці. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця жінки.
Зокрема, в першу чергу, якщо ви потрапили в таку ситуацію, необхідно:
Однак, у разі, якщо самостійно не вдалося вивільнити палець, у ДСНС радять звертатися до швидкої на або рятувальникам.
Раніше ми повідомляли, як дізнатися точний розмір каблучки без примірки.
Також ми писали, як доглядати за каблучкою, щоб вона була чистою та блискучою протягом багатьох років.