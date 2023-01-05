В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо: что они сделали

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Кольцо очень сильно сдавило палец женщине и самостоятельно его снять она уже не могла.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.
Инцидент произошел вечером 4 января.
В частности, палец днепрянки значительно отек и попытки самостоятельно снять украшение оказались напрасными.
Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.
В частности, в первую очередь, если вы попали в такую ситуацию, необходимо:
Однако, в случае, если самостоятельно не удалось высвободить палец, в ГСЧС советуют обращаться к скорой или спасателям.
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