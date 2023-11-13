"Хочу чути російську мову": у Дніпрі викладачка університету потрапила у скандал

Деталі інциденту

За словами чоловіка, йдеться про пару "Пропедевтика внутрішніх хвороб", яку викладає Новоженіна Людмила Іванівна.

Як виявилось, жінка заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою. Вона заявила, що хоче, щоб на її заняття "говорили російською мовою".

"Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом - мовляв, студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова", - йдеться у повідомленні.

Після цього викладачка відмовилась приймати відповідь студентки.

"Понад 30 років Незалежності, майже 10 років з часу збройної агресії московії, понад півтора року повномасштабної війни з сотнями тисяч жертв серед українців… І сьогодні далі вигулькують такі у центрі України - нахабно, відкрито й в присутності інших студентів, забороняють говорити державною мовою", - написав Табінський.

Також він поцікавився, як керівництво Дніпровського медичного університету відреагує на таку поведінку своєї співробітниці.

У Дніпрі викладачка університету вимагала від студентки відповіді російською (фото: facebook.com/and.tabinskyy)

Реакція мережі

У коментарях під постом користувачі заявили, що викладачку потрібно негайно звільнити з університету.

Не має місця таким людям взагалі у сфері освіти! Коли викладач є взірцем порушень

Надіюсь вона до кінця життя викладати ніде більше не зможе

Обговорювати нема чого. Викладачку негайно звільнити

Кримінальна відповідальність повинна розповсюджуватися на всіх "ждунів" в Україні

Дівчина молодець, що не дала себе зламати! Але що інші студенти? Через цю недовикладачку проходять десятки, якщо не сотні студентів, невже вони всі мовчать і покірно переходять на мову окупантів?

Даний випадок - величезний удар та брудна пляма на репутації університету. Ганьба!

Також серед коментаторів були й ймовірно інші студенти викладачки, які заступились за педагога. Зокрема, один із користувачів описав ситуацію інакше, стверджуючи, що деякі заяви та коментарі є брехнею, а згадана викладачка - "справжня патріотка України".