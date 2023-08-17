ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вы же меня понимаете". У Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою

Новость на русском →
Харків, Четвер 17 серпня 2023 10:51
"Вы же меня понимаете". У Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою У Харкові співробітник кафе не вміє говорити українською мовою (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові співробітник піцерії відмовився обслуговувати відвідувача державною мовою. Хлопець заявив, що не "збирається виконувати накази".

Про ситуацію розповів у Telegram журналіст Костянтин Андріюк.

Деталі мовного скандалу

Інцидент стався у закладі "Pizza Day" на Полтавському шляху, 153. Співробітник закладу Андрій навідріз відмовився розмовляти українською мовою з відвідувачем, аргументуючи це тим, "що його й так розуміють".

"Ви мене розумієте і так? Це дуже потрібно? Я не збираюся виконувати ваші накази. Ви не клієнт, я вам даю замовлення, а ви забираєте", - відповів співробітник на прохання обслужити чоловіка державною мовою.

Коли клієнт запитав, чому ж так, касир піцерії сказав, що "на прохання можна отримати відмову".

"А я не хочу. У проханні можна відмовити, ви не клієнт", - наполягав Андрій.

Дивіться на відео, як все відбувалося.

Як ми раніше повідомляли, у Житомирі продавці потрапили у мовний скандал.

Раніше ми розповідали, що в Одесі жінка накинулася на касира через українську мову.

Читайте РБК-Україна в Google News
языковой скандал пиццерия