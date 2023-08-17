"Вы же меня понимаете". У Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою

У Харкові співробітник піцерії відмовився обслуговувати відвідувача державною мовою. Хлопець заявив, що не "збирається виконувати накази".

Деталі мовного скандалу

Інцидент стався у закладі "Pizza Day" на Полтавському шляху, 153. Співробітник закладу Андрій навідріз відмовився розмовляти українською мовою з відвідувачем, аргументуючи це тим, "що його й так розуміють".

"Ви мене розумієте і так? Це дуже потрібно? Я не збираюся виконувати ваші накази. Ви не клієнт, я вам даю замовлення, а ви забираєте", - відповів співробітник на прохання обслужити чоловіка державною мовою.

Коли клієнт запитав, чому ж так, касир піцерії сказав, що "на прохання можна отримати відмову".

"А я не хочу. У проханні можна відмовити, ви не клієнт", - наполягав Андрій.

Дивіться на відео, як все відбувалося.