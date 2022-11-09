У Дніпрі доєдналися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Цьогоріч до них приєднались переселенці та представники Луганського обласного молодіжного центру.

"Захід проводився у безпечних умовах. Попри сирени та змоги країни-агресорки завадити нам, ми згуртувались та приділили увагу українській мові", - повідомив Луденський.

Зі свого боку голова молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер додав, що зазвичай такі диктанти проводили як у великих приміщень, так і просто неба. У них брали участь понад 1000 людей. Цьогоріч радіодиктант вперше проводили під звук повітряної тривоги у тимчасовому укритті.

До диктанту доєдналось близько 140 людей, з них 40 - представники Університету третього віку.

"Цього року представники УТВ пишуть радіодиктант на трьох локаціях у Дніпрі. На одній з них ми вирішили обʼєднати молодь та представників елегантного віку. Єднання поколінь - прекрасна ідея, адже таким чином вони можуть мінятись досвідом та більше спілкуватись", - зазначила головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Вікторія Дерець.

Представниця Університету третього віку Галина Семенівна також додала: "Молодь - це наше майбутнє, це наші діти, заради чого ми живемо на цьому світі, тож, на мою думку, гарно, що місто нас поєднує з молоддю".