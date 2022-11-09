В Днепре присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства

В этом году к ним присоединились переселенцы и представители Луганского областного молодежного центра.

"Мероприятие проводилось в безопасных условиях. Несмотря на сирены и возможности страны-агрессорки помешать нам, мы сплотились и уделили внимание украинскому языку", - сообщил Луденский.

Со своей стороны председатель молодежного совета Днепра Рафаэль Кижнер добавил, что обычно такие диктанты проводили как у больших помещений, так и под открытым небом. В них участвовало более 1000 человек. В этом году радиодиктанты впервые проводили под звук воздушной тревоги во временном укрытии.

К диктанту присоединились около 140 человек, из них 40 - представители Университета третьего возраста.

"В этом году представители УТВ пишут радиодиктант на трех локациях в Днепре. На одной из них мы решили объединить молодежь и представителей элегантного возраста. Единение поколений - прекрасная идея, ведь таким образом они могут меняться опытом и больше общаться", - отметила главная специалистка управления вопросов развития социальной защиты населения департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Виктория Дерец.

Представительница Университета третьего возраста Галина Семеновна также добавила: "Молодежь - это наше будущее, это наши дети, ради чего мы живем в этом мире, поэтому, на мой взгляд, хорошо, что город нас сочетает с молодежью".