ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Радіодиктант національної єдності 2022: коли відбудеться і як написати

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 14:03
Радіодиктант національної єдності 2022: коли відбудеться і як написати Коли відбудеться радіодиктант 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні 9 листопада, у День української писемності та мови, проведуть традиційний Радіодиктант національної єдності 2022.

Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як долучитися

Для того, щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:

Зазначається, що авторка тексту - українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Текст буде читати народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Як відправити текст на перевірку

Текст диктанту буде оприлюднено 10 листопада. Також усі охочі можуть відправити написаний диктант на перевірку.

Для цього необхідно:

  • надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада;
  • Сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі jpg, png, jpeg, tiff, pdf) та надіслати до 11:00 10 листопада на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті radio 9 листопада.

Цьогорічна мета радіодиктанту - об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників.

До того ж учасники можуть фотографувати або знімати на відео процес написання і підготовки до диктанту та публікувати у соціальних мережах із хештегом #радіодиктант2022.

Раніше ми повідомляли, що у 2021 році текст радіодиктанту написав і прочитав письменник Юрій Андрухович. Єдиною переможницею стала вчителька із Волині Галина Шура, яка написала без жодних помилок.

Також ми писали, як зможуть взяти участь у радіодиктанті українці за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
диктант радіодиктант