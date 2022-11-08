Радіодиктант національної єдності 2022: коли відбудеться і як написати

В Україні 9 листопада, у День української писемності та мови, проведуть традиційний Радіодиктант національної єдності 2022.

Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як долучитися

Для того, щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:

Українське Радіо або Радіо Культура;

телеканал Суспільне Культура;

діджитал-платформи Суспільного: Facebook-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;

додатки radio або Дія.

Зазначається, що авторка тексту - українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Текст буде читати народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Як відправити текст на перевірку

Текст диктанту буде оприлюднено 10 листопада. Також усі охочі можуть відправити написаний диктант на перевірку.

Для цього необхідно:

надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада;

Сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі jpg, png, jpeg, tiff, pdf) та надіслати до 11:00 10 листопада на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті radio 9 листопада.

Цьогорічна мета радіодиктанту - об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників.

До того ж учасники можуть фотографувати або знімати на відео процес написання і підготовки до диктанту та публікувати у соціальних мережах із хештегом #радіодиктант2022.