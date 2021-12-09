В Украине только один человек написал радиодиктант-2021 без ошибок: известны результаты
XXI радиодиктант национального единства написал без единой ошибки только один человек. В частности, еще трое участников флешмоба допустили в тексте одну ошибку.
Об этом сообщил член правления "Общественного" Дмитрий Хоркин в эфире "Украинского радио" 9 декабря.
Отмечается, что единственной победительницей стала Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области. Ей удалось написать диктант без всякой ошибки.
"Но я хочу подчеркнуть, что у нас не было цели проверять знания, не было цели собрать рекордное количество писем. Радиодиктант – это прежде всего флешмоб по популяризации украинского языка", – отметил Дмитрий Хоркин.
Одной ошибки допустили три участника:
- Надежда Палий из Львовской области;
- Максим Слюсаревский из Киева;
- Юлия Шекет (Тишко).
Также еще 12 человек ошиблись дважды:
- Татьяна Лихтанская;
- Илона Войтенко;
- Юлия Туманцева;
- Тамара Лавренко, Харьков;
- Елена Скорик;
- Наталья Николенко, Херсон;
- Дарья Иванковская, Львовская область;
- Виктория Кригер Хмельницкая область;
- Лариса Семенюк, Луцк;
- Алла Кравченко, Киев;
- Александр Щетинский;
- Кристина Гоянюк, Львов.
Член правления "Общественного" рассказал, что особенности авторской пунктуации не засчитывали как ошибки. Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров Украинского радио.
Кроме того, в целом украинское радио получило на проверку 14 573 текста диктанта, из них 1 824 – на бумаге и 12 749 – в электронном формате.
Ранее мы сообщали, что учитель "потролив" четвероклассников, дав диктант с несуществующими словами.