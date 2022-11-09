У Дніпрі доєдналися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який щорічно проводить Українське радіо до Дня української писемності. Вже четвертий рік поспіль його пишуть учасники соціального проекту "Університет третього віку", школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.

Про це повідомив заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання ДМР Сергій Луденський.

Цьогоріч до них приєднались переселенці та представники Луганського обласного молодіжного центру.

"Захід проводився у безпечних умовах. Попри сирени та змоги країни-агресорки завадити нам, ми згуртувались та приділили увагу українській мові", - повідомив Луденський.

Зі свого боку голова молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер додав, що зазвичай такі диктанти проводили як у великих приміщень, так і просто неба. У них брали участь понад 1000 людей. Цьогоріч радіодиктант вперше проводили під звук повітряної тривоги у тимчасовому укритті.

До диктанту доєдналось близько 140 людей, з них 40 - представники Університету третього віку.

"Цього року представники УТВ пишуть радіодиктант на трьох локаціях у Дніпрі. На одній з них ми вирішили обʼєднати молодь та представників елегантного віку. Єднання поколінь - прекрасна ідея, адже таким чином вони можуть мінятись досвідом та більше спілкуватись", - зазначила головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Вікторія Дерець.

Представниця Університету третього віку Галина Семенівна також додала: "Молодь - це наше майбутнє, це наші діти, заради чого ми живемо на цьому світі, тож, на мою думку, гарно, що місто нас поєднує з молоддю".