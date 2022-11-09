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В Днепре присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 19:05
В Днепре присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства Фото: в Днепре присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Днепр присоединился к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства, который ежегодно проводит Украинское радио ко Дню украинской письменности. Уже четвертый год его пишут участники социального проекта "Университет третьего возраста", школьники, студенты и преподаватели учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДМР Сергей Луденский.

В этом году к ним присоединились переселенцы и представители Луганского областного молодежного центра.

"Мероприятие проводилось в безопасных условиях. Несмотря на сирены и возможности страны-агрессорки помешать нам, мы сплотились и уделили внимание украинскому языку", - сообщил Луденский.

Со своей стороны председатель молодежного совета Днепра Рафаэль Кижнер добавил, что обычно такие диктанты проводили как у больших помещений, так и под открытым небом. В них участвовало более 1000 человек. В этом году радиодиктанты впервые проводили под звук воздушной тревоги во временном укрытии.

В Днепре присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства

К диктанту присоединились около 140 человек, из них 40 - представители Университета третьего возраста.

"В этом году представители УТВ пишут радиодиктант на трех локациях в Днепре. На одной из них мы решили объединить молодежь и представителей элегантного возраста. Единение поколений - прекрасная идея, ведь таким образом они могут меняться опытом и больше общаться", - отметила главная специалистка управления вопросов развития социальной защиты населения департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Виктория Дерец.

Представительница Университета третьего возраста Галина Семеновна также добавила: "Молодежь - это наше будущее, это наши дети, ради чего мы живем в этом мире, поэтому, на мой взгляд, хорошо, что город нас сочетает с молодежью".

Напомним, автором текста в этом году стала украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Текст читала народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году текст радиодиктанта написал и прочел писатель Юрий Андрухович. Единственной победительницей стала учительница из Волыни Галина Шура, которая написала безо всяких ошибок.

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