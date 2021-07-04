Дни силы и удачи в июле 2021: календарь дат для самых важных дел

Зеркальная дата 7 июля

7.07.2021 – важный день, так как в дни зеркальных дат удача обычно удваивается. А эта дата станет особенной, так как там две семерки. Эта цифра обладает сдержанной, но доброй энергией. Можно смело браться за любые дела - удача и хорошее настроение гарантированы. Нельзя унывать – боритесь за свое место под Солнцем.

Максимум потока Пегасид

Этот день наступит 9 июля. Июльские Пегасиды – малоизученный метеорный поток. Скорость движения метеоров очень огромна – до 70 км/в час, но при этом их почти не видно. День будет благоприятным с точки зрения астрологии и откроет нам важные тайны. Люди могут узнать что-то такое, что полностью изменит их жизнь, отношение к другому человеку или событию.

Переход Венеры в знак Девы и оппозиция с Юпитером

22 июля Венера перейдет в знак Девы и такое расположение с точки зрения астрологии не самое удачное. Однако переход придаст этому дню дополнительную энергию, так как Венера во Льве была еще более неблагоприятной. А вот ее противостояние с Юпитером – дополнительный положительный нюанс. Эти два события дополнят другу друга и подарят людям очень удачный день.

Меркурий против Плутона

Меркурий вступит в противостояние с Плутоном 25 июля. Эти планеты находятся дальше всех друг от друга, по разные стороны от Земли. Однако такая позиция благоприятно отразится на разных сферах жизни – на общении, финансах и работе. Такая позиция планет бывает нечасто и этот день станет самым лучшим днем лета для работы и финансовой активности.

Юпитер и Меркурий сменят знаки Зодиака

Это произойдет 28 июля – Юпитер перейдет в знак Водолея, а Меркурий перейдет в знак Льва. Энергетика Юпитера станет более мягкой и легкой, а люди начнут избавляться от предрассудков. День станет удачным для новых дел и знакомств. Меркурий придаст уверенности в себе и поможет понять, чего мы хотим на самом деле. Удачными станут дальние поездки и знакомства.