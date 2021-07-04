Дні сили і удачі в липні 2021: календар дат для найважливіших справ

Дзеркальна дата 7 липня

7.07.2021 - важливий день, оскільки в дні дзеркальних дат удача зазвичай подвоюється. А ця дата стане особливою, через те, що там дві сімки. Ця цифра володіє стриманою, але доброю енергією. Можна сміливо братися за будь-які справи - удача і гарний настрій гарантовані. Не можна сумувати - боріться за своє місце під сонцем.

Максимум потоку Пегасид

Цей день настане 9 липня. Липневі Пегасиди - маловивчений метеорний потік. Швидкість руху метеорів дуже величезна - до 70 км/на годину, але при цьому їх майже не видно. День буде сприятливим з точки зору астрології та відкриє нам важливі таємниці. Люди можуть дізнатися щось таке, що повністю змінить їхнє життя, ставлення до іншої людини або події.

Перехід Венери в знак Діви та опозиція з Юпітером

22 липня Венера перейде в знак Діви й таке розташування з точки зору астрології не найвдаліше. Однак перехід додасть цьому дню додаткову енергію, через те, що Венера у Леві була ще більш несприятливою. А ось її протистояння з Юпітером - додатковий позитивний нюанс. Ці дві події доповнять одна одну і подарують людям дуже вдалий день.

Меркурій проти Плутона

Меркурій вступить у протистояння з Плутоном 25 липня. Ці планети знаходяться далі всіх одна від одної, по різні боки від Землі. Однак така позиція сприятливо позначиться на різних сферах життя – на спілкуванні, фінансах і роботі. Така позиція планет буває нечасто і цей день стане найкращим днем літа для роботи та фінансової активності.

Юпітер і Меркурій змінять знаки зодіаку

Це відбудеться 28 липня – Юпітер перейде в знак Водолія, а Меркурій перейде в знак Лева. Енергетика Юпітера стане більш м'якою і легкою, а люди почнуть позбавлятися від забобонів. День стане вдалим для нових справ і знайомств. Меркурій додасть впевненості в собі та допоможе зрозуміти, чого ми хочемо насправді. Вдалими стануть далекі поїздки та знайомства.