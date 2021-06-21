Ретроградный Юпитер: на какие сферы повлияет и что делать категорически нельзя

Ретроградный Юпитер пришел на смену Меркурию и начал свое движение 20 июня. Продлится период до 18 октября. Но особо опасными станут дни 21-22 июня, так как в это время сразу четыре планеты будут ретроградными – Меркурий, Юпитер, Сатурн и Плутон . 23 июня Меркурий вернется в обычное положение, но 25 июня в ретроградное движение перейдет Нептун.

Как будет влиять ретроградный Юпитер на наши жизни и что делать в этот период категорически нельзя, рассказала астролог Елена Кузьмич для ТСН.

За что отвечает Юпитер

В мифологии Древнего Рима Юпитер был богом неба и грома, отцом всех богов. Его орудием была молния, а священным животным – орел. С точки зрения астрологии, Юпитер – планета, которая отвечает за стремление к экспансии и успех во внешнем мире. Также он является покровителем путешественников и связан со сферой духовной жизни человека.

Юпитер влияет на юриспруденцию, образование, социальную сферу, благотворительность, философию, путешествия, обучение, популярность, идеологию, славу известных людей. Из-за ретроградного движения все эти сферы начнут тормозить.

В период ретроградного Юпитера будет казаться, что знаний много, но у них нет порядка и структуры. Развитие идет, но будет создаваться ощущение, что оно не является глобальным процессом. Не стоит использовать манипуляции, так как можно угодить в ловушку собственных иллюзий.

Что категорически нельзя делать в период ретроградного Юпитера

Начинать преподавательскую деятельность

Путешествовать за границу

Начинать новый туристический бизнес с иностранцами

Просить повышения

Практиковать новые и малоизвестные духовные практики

Вступать в эзотерические сообщества

Заниматься новаторством

Проявлять бешеный оптимизм

Расширять бизнес

Чем стоит заняться в период ретроградного Юпитера

Исправить ошибки и пересмотреть дела

Проявлять консерватизм

Доверять интуиции

Изучать языки

Вернуться к учебе

Восстановить дружбу или отношения

Восстановить право собственности

Продавать недвижимости

Верить вещим снам

Реагировать на фальшь со стороны других людей

Важно!

С 25 июня в ретроградном движении будет четыре планеты – Юпитер, Плутон, Сатурн и Нептун. Каждая отвечает за определенные сферы жизни. С 20 августа в компанию этих планет попадет Уран, а с 27 сентября по 18 октября ретроградным снова станет Меркурий. И сразу шесть планет в ретроградном движении будут влиять на жизнь человека.