Ретроградный Юпитер: на какие сферы повлияет и что делать категорически нельзя
Ретроградный Юпитер пришел на смену Меркурию и начал свое движение 20 июня. Продлится период до 18 октября. Но особо опасными станут дни 21-22 июня, так как в это время сразу четыре планеты будут ретроградными – Меркурий, Юпитер, Сатурн и Плутон. 23 июня Меркурий вернется в обычное положение, но 25 июня в ретроградное движение перейдет Нептун.
Как будет влиять ретроградный Юпитер на наши жизни и что делать в этот период категорически нельзя, рассказала астролог Елена Кузьмич для ТСН.
За что отвечает Юпитер
В мифологии Древнего Рима Юпитер был богом неба и грома, отцом всех богов. Его орудием была молния, а священным животным – орел. С точки зрения астрологии, Юпитер – планета, которая отвечает за стремление к экспансии и успех во внешнем мире. Также он является покровителем путешественников и связан со сферой духовной жизни человека.
Юпитер влияет на юриспруденцию, образование, социальную сферу, благотворительность, философию, путешествия, обучение, популярность, идеологию, славу известных людей. Из-за ретроградного движения все эти сферы начнут тормозить.
В период ретроградного Юпитера будет казаться, что знаний много, но у них нет порядка и структуры. Развитие идет, но будет создаваться ощущение, что оно не является глобальным процессом. Не стоит использовать манипуляции, так как можно угодить в ловушку собственных иллюзий.
Что категорически нельзя делать в период ретроградного Юпитера
- Начинать преподавательскую деятельность
- Путешествовать за границу
- Начинать новый туристический бизнес с иностранцами
- Просить повышения
- Практиковать новые и малоизвестные духовные практики
- Вступать в эзотерические сообщества
- Заниматься новаторством
- Проявлять бешеный оптимизм
- Расширять бизнес
Чем стоит заняться в период ретроградного Юпитера
- Исправить ошибки и пересмотреть дела
- Проявлять консерватизм
- Доверять интуиции
- Изучать языки
- Вернуться к учебе
- Восстановить дружбу или отношения
- Восстановить право собственности
- Продавать недвижимости
- Верить вещим снам
- Реагировать на фальшь со стороны других людей
Важно!
С 25 июня в ретроградном движении будет четыре планеты – Юпитер, Плутон, Сатурн и Нептун. Каждая отвечает за определенные сферы жизни. С 20 августа в компанию этих планет попадет Уран, а с 27 сентября по 18 октября ретроградным снова станет Меркурий. И сразу шесть планет в ретроградном движении будут влиять на жизнь человека.
Напомним, ранее мы писали о том, что по прогнозу Таро произойдет в период с 21 по 27 июня.