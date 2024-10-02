Дні ангела у жовтні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що можна і що не можна робити, а також традиції свята

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.