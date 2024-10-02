Дни ангела в октябре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать, а также традиции праздника

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