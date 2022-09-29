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Дни ангела в октябре 2022: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

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Четверг 29 сентября 2022 20:00
Дни ангела в октябре 2022: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами Дни ангела в октябре 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Календарь дней ангела помогает выбрать имя для новорожденного ребенка и не забыть поздравить друзей и близких людей с именинами. Такой календарь в старину называли Святцы. Считалось, что новорожденные получат покровительство и защиту того святого, в честь которого они получили по дате рождения.

Полный календарь дней ангела на октябрь 2022 года - читайте в материале ниже.

1 октября: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.

2 октября: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария, Савватий.

3 октября: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

4 октября: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян, Агния.

5 октября: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья, Федор, Феофан.

6 октября: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

7 октября: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла.

8 октября: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья, Лаура, Татта.

9 октября: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

10 октября: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония, Юлиания.

11 октября: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Веремий, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

12 октября: Иоанн, Ян, Альфред, Киприан.

13 октября: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария, Мария.

14 октября: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

15 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина.

16 октября: Антон, Денис, Иоанн, Павел, Петр, Ян, Ядвига.

17 октября: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.

18 октября: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра, Филипп, Харитина.

19 октября: Иван, Макар, Фома, Ян, Лаура.

20 октября: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея, Аделина, Алина.

21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

22 октября: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

23 октября: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида, Викторина, Филонилла.

25 октября: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

26 октября: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.

27 октября: Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья.

28 октября: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

29 октября: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян, Виола, Ефросиния.

30 октября: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

31 октября: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие праздники будут отмечаться в октябре 2022 и будут ли дополнительные выходные.

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