Дни ангела в октябре 2022: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

Календарь дней ангела помогает выбрать имя для новорожденного ребенка и не забыть поздравить друзей и близких людей с именинами. Такой календарь в старину называли Святцы. Считалось, что новорожденные получат покровительство и защиту того святого, в честь которого они получили по дате рождения.