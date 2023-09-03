Дні ангела у вересні 2023: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами
Календар днів ангела, а точніше дат, пов'язаних з різними святими, використовують з давніх-давен, і він називається Святці. Саме його використовують для того, щоб вибрати відповідне ім'я для новонародженої дитини. За старих часів вірили, що той святий, на честь кого назвали малюка, буде його оберігати все життя.
У світі дітям часто дають подвійні імена - мирське і за церковним календарем. Також варто зазначити, що з 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар, а це означає, що всі дати перенеслися на 13 днів тому.
Як правильно назвати новонародженого малюка у вересні та кого потрібно привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
1 вересня: Семен, Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.
2 вересня: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іоанн, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Федот, Філіп, Юліан.
3 вересня: Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.
4 вересня: Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.
5 вересня : Авдій, Алексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Феодор.
6 вересня: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.
7 вересня: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іоан, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахом, Петро, Сава, Стефан.
8 вересня: Іван, Георгій.
9 вересня: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.
10 вересня: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татьяна.
11 вересня: Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.
12 вересня: Олексій, Опанас, Данило, Іоан, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.
13 вересня: Олександр, Валеріан, Єрофей, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Стефан, Юліан.
14 вересня: Іоан, Микола.
15 вересня: Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іоанн, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.
16 вересня: Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Сергій.
17 вересня: Олександра, Віра, Іоанн, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Павло, Серафим, Софія, Феодосій.
18 вересня: Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія.
19 вересня: Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія.
20 вересня: Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.
21 вересня: Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.
22 вересня: Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска.
23 вересня: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.
24 вересня: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.
25 вересня: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.
26 вересня: Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.
27 вересня: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія.
28 вересня: Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремій, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.
29 вересня: Іван, Ян.
30 вересня: Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.
До речі, раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть християни у вересні за новим церковним календарем.
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