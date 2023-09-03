Дні ангела у вересні 2023: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

Календар днів ангела, а точніше дат, пов'язаних з різними святими, використовують з давніх-давен, і він називається Святці. Саме його використовують для того, щоб вибрати відповідне ім'я для новонародженої дитини. За старих часів вірили, що той святий, на честь кого назвали малюка, буде його оберігати все життя.

У світі дітям часто дають подвійні імена - мирське і за церковним календарем. Також варто зазначити, що з 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар, а це означає, що всі дати перенеслися на 13 днів тому.