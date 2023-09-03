Дни ангела в сентябре 2023: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами
Календарь дней ангела, а точнее дат, связанных с разными святыми, используют с древних времен, и он называется Святцы. Именно его используют для того, чтобы выбрать подходящее имя для новорожденного ребенка. В старину верили, что тот святой, в честь кого назвали малыша, будет его оберегать всю жизнь.
В современном мире детям часто дают двойные имена - мирское и по церковному календарю. Также стоит отметить, что с 1 сентября ПЦУ перешла на новый календарь, а это значит, что все даты перенеслись на 13 дней назад.
Как правильно назвать новорожденного малыша в сентябре и кого нужно поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
1 сентября: Семен, Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.
2 сентября: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан.
3 сентября: Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.
4 сентября: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.
5 сентября: Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.
6 сентября: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
7 сентября: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Савва, Стефан.
8 сентября: Иоанн, Георгий.
9 сентября: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Феофан, Харитон.
10 сентября: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иоанн, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.
11 сентября: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.
12 сентября: Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.
13 сентября: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.
14 сентября: Иоанн, Николай.
15 сентября: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Иаков.
16 сентября: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий.
17 сентября: Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.
18 сентября: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София.
19 сентября: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.
20 сентября: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.
21 сентября: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.
22 сентября: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.
23 сентября: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
24 сентября: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.
25 сентября: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.
26 сентября: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
27 сентября: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Федор, Акулина, Феврония.
28 сентября: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Иларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.
29 сентября: Иван, Ян.
30 сентября: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.
Кстати, ранее мы писали о том, какие праздники будут отмечать христиане в сентябре по новому церковному календарю.
А также мы рассказывали о том, на какие дни сентября не стоит планировать важные дела.