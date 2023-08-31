Місячний календар на вересень 2023: на які дні не варто планувати зустрічі, побачення та покупки
Місячний календар з давніх-давен використовують для вибору необхідної дати для важливих справ. Люди вірили, що фази Місяця впливають на успішність, а ще можуть приректи на провал будь-які починання, тому завжди правильно підбирали дати.
Які дати за Місячним календарем у вересні будуть найвдалішими для важливих справ, а на які дні не варто планувати щось важливе – читайте у матеріалі Styler.
Фази Місяця у вересні
Місяць, що зменшується - з 1 по 14 вересня
Молодий місяць - 15 вересня о 03:40 за Києвом
Місяць, що росте - з 16 по 28 вересня
Повний місяць - 29 вересня об 11:57 за Києвом
Місяць, що зменшується - з 30 вересня
Сприятливі дати у вересні
Для нових справ : 3, 8, 16, 17, 29 вересня
Сильні енергетичні дні: 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 27, 28 вересня
Вдалі дні для відвідування стоматолога: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 вересня
Ідеальні дні для будь-яких справ: 2, 10, 25, 27 та 30 вересня
Для подорожей: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 29, 30 вересня
Для дорогих покупок : 5, 13, 18, 20, 25, 27, 29 вересня
Для стрижок та фарбування волосся : 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26
Для дієт та схуднення: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 вересня
Для побачень, знайомств та початку стосунків: 7, 15, 21, 25, 29, 30 вересня
Несприятливі дні у вересні
Нові справи не варто розпочинати: 3, 8, 14 вересня
Найнесприятливіші енергетичні дні: 3, 8, 14, 23, 29 вересня
Невдалі дні для фінансів: 1, 3, 7, 8, 13, 19, 22, 28 вересня
Складними можуть бути дні виходу планет із ретроградного руху:
4 вересня виходить Венера
З 4 вересня до 31 грудня стане ретроградним Юпітер
15 вересня Меркурій закінчить свій ретроградний рух
З 4 по 15 вересня одразу три планети будуть ретроградними: Сатурн, Юпітер та Меркурій
17 вересня – День Великий Перешкод
До речі, раніше ми повідомляли, що підготував усім знакам Зодіаку вересень.
Також ми розповідали, що принесе період Ретроградного Меркурія.