Церковні свята вересня за новим календарем: що і коли відзначатимемо
З вересня 2023 року віруючі почнуть святкувати церковні свята за новим календарем. А це означає, що дати деяких свят можуть змінитися. У вересні християни відзначатимуть Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Які ще будуть важливі церковні дати у вересні 2023 року - читайте у матеріалі нижче.
1 вересня: церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника та матері його Марфи Каппадокійської, мучениць 40 дів постників та священномученика Аммуна Іраклійського, диякона
2 вересня: мучеників Маманта, батька його Феодота та матері мучениці Руфіни, преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських
3 вересня: преподобного Феоктиста Палестинського, священномучеників Анфима, єпископа Нікомідійського
4 вересня: священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох юнаків, ікони Божої Матері "Неопалима Купина"
5 вересня: пророка Захарії та праведної Єлисавети
6 вересня: мучеників Євдоксія, Зінона та Макарія, спогад дива Архістратига Михайла,
7 вересня: мученика Созонта Помпеольського
8 вересня: Різдво Пресвятої Богородиці, Почаївської ікони Божої Матері
9 вересня: мученика Северіана Севастійського, праведних Богоотець Іоакима та Анни
10 вересня: мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори
11 вересня: преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської Молодшої
12 вересня: священномученика Автонома Італійського, єпископа
13 вересня: священномученика Корнилія Сотника, єпископа
14 вересня: Воздвиження Хреста Господнього, припинення святителя Іоанна Золотоуста
15 вересня: великомученика Микити Готфського
16 вересня: великомучениці Євфимії Всехвальної
17 вересня: мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
18 вересня: преподобного Євменія, єпископа
19 вересня: благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського, мучеників Трофима, Саватія та Доримедонта
20 вересня: мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феописії та чад їх Агапія та Феопіста
21 вересня: апостола від 70 Кодрата
22 вересня: пророка Йони
23 вересня: зачаття чесного, славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана
24 вересня: першомучениці рівноапостольної Текли
25 вересня: преподобної Єфросинії Олександрійської
26 вересня: припинення апостола та євангеліста Іоанна Богослова
27 вересня: апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни; мученика Калістрата та дружини його: Гімнасія та інших
28 вересня: преподобного Харитона Сповідника
29 вересня: преподобного Киріака Самітника
30 вересня: святителя Михайла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.
Варто зазначити, що Усікновення Глави Іоанна Предтечі раніше святкували 11 вересня, але за новим календарем дата змістилася на 29 серпня. Оскільки у серпні новий церковний календар ще не діяв, то глава Української Греко-католицької церкви блаженніший Святослав запропонував у 2023 році відзначити це свято найближчою до 11 вересня неділя – 10 вересня. Або перенести цього року свято на 17 вересня.
До речі, раніше ми писали про те, коли тепер християни відзначатимуть найбільші церковні свята у 2024 році.
А ще розповідали, як зміняться дати церковних свят після переходу на новоюліанський календар.