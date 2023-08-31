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Церковні свята вересня за новим календарем: що і коли відзначатимемо

Четвер 31 серпня 2023 18:02
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Церковні свята вересня за новим календарем: що і коли відзначатимемо Новий церковний календар на вересень 2023 року (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

З вересня 2023 року віруючі почнуть святкувати церковні свята за новим календарем. А це означає, що дати деяких свят можуть змінитися. У вересні християни відзначатимуть Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Які ще будуть важливі церковні дати у вересні 2023 року - читайте у матеріалі нижче.

1 вересня: церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника та матері його Марфи Каппадокійської, мучениць 40 дів постників та священномученика Аммуна Іраклійського, диякона

2 вересня: мучеників Маманта, батька його Феодота та матері мучениці Руфіни, преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських

3 вересня: преподобного Феоктиста Палестинського, священномучеників Анфима, єпископа Нікомідійського

4 вересня: священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох юнаків, ікони Божої Матері "Неопалима Купина"

5 вересня: пророка Захарії та праведної Єлисавети

6 вересня: мучеників Євдоксія, Зінона та Макарія, спогад дива Архістратига Михайла,

7 вересня: мученика Созонта Помпеольського

8 вересня: Різдво Пресвятої Богородиці, Почаївської ікони Божої Матері

9 вересня: мученика Северіана Севастійського, праведних Богоотець Іоакима та Анни

10 вересня: мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори

11 вересня: преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської Молодшої

12 вересня: священномученика Автонома Італійського, єпископа

13 вересня: священномученика Корнилія Сотника, єпископа

14 вересня: Воздвиження Хреста Господнього, припинення святителя Іоанна Золотоуста

15 вересня: великомученика Микити Готфського

16 вересня: великомучениці Євфимії Всехвальної

17 вересня: мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

18 вересня: преподобного Євменія, єпископа

19 вересня: благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського, мучеників Трофима, Саватія та Доримедонта

20 вересня: мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феописії та чад їх Агапія та Феопіста

21 вересня: апостола від 70 Кодрата

22 вересня: пророка Йони

23 вересня: зачаття чесного, славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана

24 вересня: першомучениці рівноапостольної Текли

25 вересня: преподобної Єфросинії Олександрійської

26 вересня: припинення апостола та євангеліста Іоанна Богослова

27 вересня: апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни; мученика Калістрата та дружини його: Гімнасія та інших

28 вересня: преподобного Харитона Сповідника

29 вересня: преподобного Киріака Самітника

30 вересня: святителя Михайла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

Варто зазначити, що Усікновення Глави Іоанна Предтечі раніше святкували 11 вересня, але за новим календарем дата змістилася на 29 серпня. Оскільки у серпні новий церковний календар ще не діяв, то глава Української Греко-католицької церкви блаженніший Святослав запропонував у 2023 році відзначити це свято найближчою до 11 вересня неділя – 10 вересня. Або перенести цього року свято на 17 вересня.

До речі, раніше ми писали про те, коли тепер християни відзначатимуть найбільші церковні свята у 2024 році.

А ще розповідали, як зміняться дати церковних свят після переходу на новоюліанський календар.

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