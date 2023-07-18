Дні ангела у серпні 2023: як назвати дитину та кого обов'язково треба привітати

Календар днів ангела називають Святці і його використовують із давніх часів для вибору імені для новонародженого малюка. Кожна дата відповідає імені святого та вважається, що вибір імені дасть дитині захист.

У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – мирське та на ім'я святого, в чий день він народився. А дорослих вітають з іменинами – відповідно до імен у цьому календарі.