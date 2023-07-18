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Дні ангела у серпні 2023: як назвати дитину та кого обов'язково треба привітати

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Вівторок 18 липня 2023 07:15
Дні ангела у серпні 2023: як назвати дитину та кого обов'язково треба привітати Дні ангела у серпні 2023 року (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Календар днів ангела називають Святці і його використовують із давніх часів для вибору імені для новонародженого малюка. Кожна дата відповідає імені святого та вважається, що вибір імені дасть дитині захист.

У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – мирське та на ім'я святого, в чий день він народився. А дорослих вітають з іменинами – відповідно до імен у цьому календарі.

Повний календар днів ангела на серпень 2023 року - читайте у матеріалі Styler.

Дні ангела у серпні 2023

1 серпня: Григорій, Дмитро, Роман, Серафим, Степан

2 серпня: Опанас, Ілля, Касьян, Сава

3 серпня: Анна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір

4 серпня: Олексій, Корній, Марія, Михайло, Зіна

5 серпня: Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір, Стелла

6 серпня: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Христина

7 серпня: Олександр, Анна, Іраїда, Макар, Олімпіада

8 серпня: Мойсей, Параска, Федір

9 серпня: Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Пантелеймон, Сава.

10 серпня: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Юліан

11 серпня: Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафим, Серафима

12 серпня: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло

13 серпня: Анна, Антон, Арсен, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій

14 серпня: Олександр, Антон, Гурій, Леонтій

15 серпня: Василь, Никодим, Степан

16 серпня: Антон, Кузьма

17 серпня: Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан

18 серпня: Дар'я, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Симон, Христина

20 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Феодосій

21 серпня: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Сава, Федір

22 серпня: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків

23 серпня: Опанас, В'ячеслав, Лавр, Лаврентій, Роман, Сава

24 серпня: Олександр, Василь, Донат, Клавдій, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір

25 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Варлаам, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків

26 серпня: Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихін, Яків

27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Феодосій

29 серпня: Яким, Олександр, Анна, Лаврентій, Никодим, Ніл, Степан, Яків

30 серпня: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пімен, Уляна, Пилип.

31 серпня: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іван, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна, Фрол

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які важливі свята відзначатимуться у серпні 2023 року.

А ще розповідали про те, що і коли можна робити у серпні згідно з посівним календарем.

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День ангела