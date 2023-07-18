Дни ангела в августе 2023: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить
Календарь дней ангела называют Святцы и его используют с древних времен для выбора имени для новорожденного малыша. Каждая дата соответствует имени святого и считается, что выбор имени даст ребенку защиту.
В современном мире детям часто дают двойные имена - мирское и по имени святого, в чей день он родился. А взрослых поздравляют с именинами - в соответствии с именами в этом календаре.
Полный календарь дней ангела на август 2023 года - читайте в материале Styler.
Дни ангела в августе 2023
1 августа: Григорий, Дмитрий, Роман, Серафим, Степан
2 августа: Афанасий, Илья, Касьян, Савва
3 августа: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор
4 августа: Алексей, Корней, Мария, Михаил, Зина
5 августа: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор, Стелла
6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина
7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада
8 августа: Моисей, Прасковья, Федор
9 августа: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан
11 августа: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима
12 августа: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел
13 августа: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий
14 августа: Александр, Антон, Гурий, Леонтий
15 августа: Василий, Никодим, Степан
16 августа: Антон, Кузьма
17 августа: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан
18 августа: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина
20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий
21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор
22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков
23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва
24 августа: Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор
25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков
26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков
27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий
29 августа: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков
30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол
Напомним, ранее мы писали о том, какие важные праздники будут отмечаться в августе 2023.
А еще рассказывали о том, что и когда можно делать в августе согласно посевному календарю.