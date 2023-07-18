Дни ангела в августе 2023: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить

Календарь дней ангела называют Святцы и его используют с древних времен для выбора имени для новорожденного малыша. Каждая дата соответствует имени святого и считается, что выбор имени даст ребенку защиту.

В современном мире детям часто дают двойные имена - мирское и по имени святого, в чей день он родился. А взрослых поздравляют с именинами - в соответствии с именами в этом календаре.