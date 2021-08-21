Дни ангела в сентябре 2021: кто будет праздновать и как назвать ребенка

Все дни в церковном календаре посвящены именам святых и мучеников. Считается, что новорожденного ребенка нужно называть именем того святого, в чей день он родился. Это подарит малышу покровительство, удачу и счастье. В современном мире уже стало традицией давать детям двойные имена – мирское и по Святцам.

Какие дни ангела по Святцам будут отмечаться в сентябре 2021 года и какое имя можно дать ребенку – читайте в материале ниже.

30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и София в честь святых мучениц, а также Александра, Иван, Илья, Ирина, Никодим, Павел, Серафим, Феодосий.

18 сентября - Захар и Елизавета, а также Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

8 сентября - Адриан и Наталия в честь супруги и святых мучеников, пострадавших за Христа, а также Виктор, Дмитрий, Георгий, Мария, Петр.

Напомним, ранее мы писали о том, что на День Независимости в Украине будут дополнительные выходные, которые придется отрабатывать.

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