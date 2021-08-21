Дні ангела у вересні 2021: хто святкуватиме і як назвати дитину

Всі дні в церковному календарі присвячені іменам святих і мучеників. Вважається, що новонароджену дитину потрібно називати ім'ям того святого, в чий день він народився. Це подарує малюкові заступництво, удачу і щастя. У сучасному світі вже стало традицією давати дітям подвійні імена - мирське і по Святцях.

Які дні ангела по Святцях будуть відзначатися у вересні 2021 року і яке ім'я можна дати дитині – читайте в матеріалі нижче.

30 вересня - Віра, Надія, Любов і Софія на честь святих мучениць, а також Олександра, Іван, Ілля, Ірина, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій.

8 вересня - Адріан і Наталія на честь дружини та святих мучеників, постраждалих за Христа, а також Віктор, Дмитро, Георгій, Марія, Петро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на День Незалежності в Україні будуть додаткові вихідні, які доведеться відпрацьовувати.

А також розповідали про те, які важливі свята відзначатимуться у вересні 2021 року.