Дни ангела в сентябре 2021: кто будет праздновать и как назвать ребенка
Все дни в церковном календаре посвящены именам святых и мучеников. Считается, что новорожденного ребенка нужно называть именем того святого, в чей день он родился. Это подарит малышу покровительство, удачу и счастье. В современном мире уже стало традицией давать детям двойные имена – мирское и по Святцам.
Какие дни ангела по Святцам будут отмечаться в сентябре 2021 года и какое имя можно дать ребенку – читайте в материале ниже.
1 сентября - Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.
2 сентября - Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор.
3 сентября - Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
4 сентября - Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иван, Иларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.
5 сентября - Ефрем, Иван, Николай, Павел.
6 сентября - Арсений, Георгий, Петр.
7 сентября - Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.
8 сентября - Адриан и Наталия в честь супруги и святых мучеников, пострадавших за Христа, а также Виктор, Дмитрий, Георгий, Мария, Петр.
9 сентября - Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.
10 сентября - Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Иларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергей, Стефан, Федор, Феодосий.
11 сентября - Иван в честь святого мученика Иоанна Крестителя.
12 сентября - Александр, а также Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор Христофор, Яков.
13 сентября - Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.
14 сентября - Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.
15 сентября - Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Федор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан.
16 сентября - Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон.
17 сентября - Каким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
18 сентября - Захар и Елизавета, а также Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Ираида, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября - Михаил, а также Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Фекла.
20 сентября - Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.
21 сентября - Иван, Георгий.
22 сентября - Каким, Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.
23 сентября - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
24 сентября - Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.
25 сентября - Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
26 сентября - Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.
27 сентября - Иван, Николай.
28 сентября - Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.
29 сентября - Людмила, а также Алексей, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Сергей.
30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и София в честь святых мучениц, а также Александра, Иван, Илья, Ирина, Никодим, Павел, Серафим, Феодосий.
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