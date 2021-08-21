Дні ангела у вересні 2021: хто святкуватиме і як назвати дитину
Всі дні в церковному календарі присвячені іменам святих і мучеників. Вважається, що новонароджену дитину потрібно називати ім'ям того святого, в чий день він народився. Це подарує малюкові заступництво, удачу і щастя. У сучасному світі вже стало традицією давати дітям подвійні імена - мирське і по Святцях.
Які дні ангела по Святцях будуть відзначатися у вересні 2021 року і яке ім'я можна дати дитині – читайте в матеріалі нижче.
1 вересня - Андрій, Микола, Тимофій, Фекла, Феофан.
2 вересня - Віктор, Володимир, Дементій, Іван, Максим, Никон, Тимофій, Федір.
3 вересня - Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.
4 вересня - Олександр, Олексій, Аріадна, Афанасій, Василь, Гавриїл, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс.
5 вересня - Єфрем, Іван, Микола, Павло.
6 вересня - Арсеній, Георгій, Петро.
7 вересня - Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей.
8 вересня - Адріан і Наталія на честь дружини та святих мучеників, постраждалих за Христа, а також Віктор, Дмитро, Георгій, Марія, Петро.
9 вересня - Олександр, Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан.
10 вересня - Анна, Василь, Георгій, Демид, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Федір, Феодосій.
11 вересня - Іван на честь святого мученика Іоанна Хрестителя.
12 вересня - Олександр, А також Арсеній, Афанасій, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Федір Христофор, яків.
13 вересня - Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.
14 вересня - Марфа, Наталя, Семен, Тетяна.
15 вересня - Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Філіп, Юліан.
16 вересня - Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон.
17 вересня - Яким, Олександр, Афанасій, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.
18 вересня - Захар і Єлизавета, а також Авдій, Олексій, Афанасій, Гліб, Давид, Юхим, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.
19 вересня - Михайло, а також Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Фекла.
20 вересня - Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.
21 вересня - Іван, Георгій.
22 вересня - Яким, Олександр, Олексій, Анна, Афанасій, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.
23 вересня - Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
24 вересня - Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.
25 вересня - Олексій, Афанасій, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Федір, Юліан.
26 вересня - Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.
27 вересня - Іван, Микола.
28 вересня - Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, яків.
29 вересня - Людмила, а також Олексій, Віктор, Григорій, Дорофей, Йосип, Сергій.
30 вересня - Віра, Надія, Любов і Софія на честь святих мучениць, а також Олександра, Іван, Ілля, Ірина, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на День Незалежності в Україні будуть додаткові вихідні, які доведеться відпрацьовувати.
А також розповідали про те, які важливі свята відзначатимуться у вересні 2021 року.