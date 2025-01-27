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Дни ангела в феврале 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю

Понедельник 27 января 2025 19:22
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Дни ангела в феврале 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю У кого именины в феврале 2025 года (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

День ангела - это важный день, когда почитают святого покровителя, в честь которого получил имя близкий человек. Поэтому это прекрасная возможность поздравить родных теплыми словами.

О том, у кого день ангела в феврале по новому и по старому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именины в феврале 2025 года по новому стилю

  • 1 февраля - Николай, Василий, Петр, Тимофей, Семен
  • 2 февраля - Василий
  • 3 февраля - Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Семен
  • 4 февраля - Борис, Аркадий, Дмитрий, Василий, Александр, Анна, Георгий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Сергей, Андрей, Николай, Алексей, Федор, Петр, Юрий
  • 5 февраля - Василиса, Александра, Антон, Михаил, Макар
  • 6 февраля - Кристина, Анатолий, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Александр, Мария
  • 7 февраля - Петр, Алексей, Александр
  • 8 февраля - Семен, Андрей, Петр, Александр, Сергей, Федор, Степан
  • 9 февраля - Геннадий, Василий, Иван, Василий, Иван
  • 10 февраля - Валентина, Антон, Галина, Аркадий, Василий, Анна, Григорий, Геннадий, Иван
  • 11 февраля - Дмитрий, Всеволод
  • 12 февраля - Алексей, Антон, Мария, Мария, Евгений
  • 13 февраля - Владимир, Вера, Светлана, Анна, Евгений, Ирина, Зоя, Иван, Николай, Павел, Михаил, Василий, Тимофей
  • 14 февраля - Георгий, Михаил, Кирилл, Кирилл, Константин
  • 15 февраля - Иван, Павел, София, Николай, Михаил, Петр, Алексей, Семен
  • 16 февраля - Юлиан, Иеремия, Илья, Даниил, Павел, Макар, Самуил
  • 17 февраля - Федор, Анна, Михаил, Мария, Пульхерия, Николай, Павел, Роман, Теодор, Теодор, Марианна
  • 18 февраля - Вольдемар, Виктор, Павел, Лев, Владимир, Василий, Кузьма
  • 19 февраля - Богдан, Архип, Теодор, Максим, Дмитрий, Федор, Евгений, Макар, Никита
  • 20 февраля - Афанасий, Василий, Давид, Леонтий, Иван, Игнат, Ярослав, Лев, Лука, Савва, Николай, Антон, Денис, Ян, Сергей, Теодор, Филипп, Тихон, Федор, Фома
  • 21 февраля - Даниил, Александр, Григорий, Егор, Ольга, Захар, Константин, Иван, Павел, Остап, Тимофей, Георгий, Ян,
  • 22 февраля - Арина, Варвара, Афанасий, Вольдемар, Владимир, Виктор, Иосиф, Елизавета, Иван, Ирина, Николай, Михаил, Степан, Сергей, Федор, Теодор, Филипп, Прасковья, Андрей, Ян
  • 23 февраля - Демьян, Сергей, Иван, Михаил, Клим, Николай, Кузьма, Матрона, Алексей, Александр, Ян
  • 24 февраля - Илларион, Иван, Ян
  • 25 февраля - Федор, Евгений, Антон, Антон, Теодор, Александр, Тарас
  • 26 февраля - Севастьян, Анна, Сергей, Иван, Николай, Ян, Иван, Петр
  • 27 февраля - Михаил, Макар, Петр, Яков, Тимофей, Степан, Юлиан
  • 28 февраля - Арсений, Симон, Василий, Кира, Нестор, Николай, Марина

Именины в феврале 2025 года по старому стилю

  • 1 февраля - Николай, Федор, Антон, Петр, Макар
  • 2 февраля - Семен, Павел, Инна, Семен, Павел, Инна
  • 3 февраля - Анна, Иван, Евгений, Илья, Максим, Анастасия, Анна, Иван, Евгений, Илья
  • 4 февраля - Георгий, Анастасия, Иван, Макар, Леонтий, Николай, Тимофей, Петр
  • 5 февраля - Екатерина, Владимир, Федор, Геннадий, Иван
  • 6 февраля - Тимофей, Денис, Николай, Иван, Павел, Павел, Ксения
  • 7 февраля - Петр, Анатолий, Дмитрий, Василий, Владимир, Виталий, Григорий, Александр, Борис
  • 8 февраля - Федор, Аркадий, Семен, Иван, Петр, Мария
  • 9 февраля - Иван, Дмитрий, Петр
  • 10 февраля - Владимир, Ольга, Георгий
  • 11 февраля - Роман, Иван, Константин, Дмитрий, Роман, Иван, Константин
  • 12 февраля - Владимир, Василий, Григорий, Максим, Иван
  • 13 февраля - Никита, Виктор, Илья, Иван
  • 14 февраля - Николай, Василий, Петр, Тимофей, Семен
  • 15 февраля - Василий
  • 16 февраля - Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Семен
  • 17 февраля - Борис, Аркадий, Дмитрий, Василий, Александр, Анна, Георгий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Сергей, Андрей, Николай, Алексей, Федор, Петр, Юрий
  • 18 февраля - Василиса, Александра, Антон, Михаил, Макар
  • 19 февраля - Кристина, Анатолий, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Александр, Мария
  • 20 февраля - Петр, Алексей, Александр
  • 21 февраля - Семен, Андрей, Петр, Александр, Сергей, Федор, Степан, Семен, Андрей, Петр, Александр, Сергей, Степан
  • 22 февраля - Геннадий, Василий, Иван
  • 23 февраля - Валентина, Антон, Галина, Аркадий, Василий, Анна, Григорий, Геннадий, Иван
  • 24 февраля - Дмитрий, Всеволод
  • 25 февраля - Алексей, Антон, Мария, Мария, Евгений
  • 26 февраля - Владимир, Вера, Светлана, Анна, Евгений, Ирина, Зоя, Иван, Николай, Павел, Михаил, Василий, Тимофей
  • 27 февраля - Георгий, Михаил, Кирилл, Кирилл, Константин
  • 28 февраля - Иван, Павел, София, Николай, Михаил, Петр, Алексей, Семен

Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие праздники будут в феврале по новому календарю.

Читайте также, когда будет Сретение Господне в 2025 году.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Chas.news.

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