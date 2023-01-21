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Дни ангела в феврале 2023: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами

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Суббота 21 января 2023 10:00
Дни ангела в феврале 2023: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами Дни Ангела на февраль 2023 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С древних времен для выбора имени для новорожденного малыша использовали специальный календарь - Святцы. Считается, что, если ребенок получит имя святого, в чей день он родился, это обеспечит ему защиту, покровительство и духовную связь.

В современном мире детям стали давать двойные имена - мирское и по имени того, святого, в чей день он родился.

Как правильно назвать ребенка в феврале 2023 и кого нужно не забыть поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Дни ангела в феврале 2023

1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор

2 февраля: Инна, Павел, Семен

3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор

6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей, Оксана

7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр

10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга

11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим

13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита

14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

15 февраля: Василий

16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр

20 февраля: Александр, Алексей, Петр

21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван

23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

24 февраля: Всеволод, Дмитрий

25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья

Кстати, ранее мы писали о том, когда вступает в права год Черного Кролика по китайскому календарю.

А еще рассказывали о том, сколько будет выходных и праздничных дней в феврале 2023.

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