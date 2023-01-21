Дни ангела в феврале 2023: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами

С древних времен для выбора имени для новорожденного малыша использовали специальный календарь - Святцы. Считается, что, если ребенок получит имя святого, в чей день он родился, это обеспечит ему защиту, покровительство и духовную связь.

В современном мире детям стали давать двойные имена - мирское и по имени того, святого, в чей день он родился.