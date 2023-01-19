Рік Кролика за китайським календарем: коли він вступить у свої права

Новий рік за китайським календарем офіційно настане лише наприкінці цього тижня - в перший Молодий місяць 2023 року. У Китаї цей день називають святом Весни, і йому вже понад 4000 років.

Коли настане рік Чорного Кролика - читайте в матеріалі Styler.

Точна дата та час

За київським часом рік Кролика офіційно набуде своїх прав у суботу, 21 січня, о 18:00. У Китаї – 22 січня о 00:00.

Дату вираховують за місячним календарем і щорічно вона змінюється. Новий рік настає на другий Молодий місяць після зимового сонцестояння (у грудні). Зазвичай дата випадає на період із 21 січня до 20 лютого.

У нашій країні це свято з розмахом не відзначають, а ось у Китаї роблять офіційні святкові вихідні - з 21 по 27 січня.

Попередні роки кролика: 1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011. Відповідно до міфології, якщо ви народилися на рік Кролика, то у 2023 році на вас точно чекає успіх. У Китаї такий рік називають Benmingnian – рік Долі. Його чекають з нетерпінням, оскільки це період важливих змін та подій у житті. Наступний рік Кролика прийде у 2035 році.

Традиції на Китайський Новий рік

Напередодні нового року у Китаї збирається вдома вся родина. Усі офіси та навчальні заклади вирушають на канікули, всі справи завершуються і люди можуть відсвяткувати разом із сім'єю. На вечерю за стіл мають сісти усі члени сім'ї.

Перед Новим роком заведено прикрашати житло - на двері вішають парні куплети. Це аркуші червоного паперу, на яких написані побажання у новому році. Також у будинках та біля вхідних дверей розвішують червоні ліхтарики.

Напередодні нового року на кухні збираються всі члени сім'ї, щоб приготувати спеціальну святкову вечерю. Основна страва – спеціальні пельмені цзяоцзи. Ще на стіл обов'язково ставлять страви з риби та солодощі.

Після вечері дітям дарують конверти хунбао – це маленькі червоні конверти з паперу з кількома купюрами усередині. Ще дітям дарують солодощі та мандарини.

Сім'я після вечері збирається біля телевізорів та дивиться концерти, а після бою курантів – у Китаї заведено запускати феєрверки та ліхтарики.

У перший день нового року китайці відвідують вуличні вистави та ярмарки, а також ходять на концерти або відпочивають удома.

У гості до найближчих родичів та друзів відправляються лише на 2-3 день. На 4-5 день зазвичай їдуть відвідати рідних, які живуть у передмісті чи іншому місті. А до роботи та навчання у Китаї повертаються лише через 7 днів.

Чорний Водяний Кролик – хто він такий?

За китайською астрологією символ року вибирають за різними критеріями. Перший – це стихія: Метал, Золото, Дерево, Вода, Вогонь та Земля.

Другий – тип тварини. Їх є п'ять. Третій - тварина за астрологічним календарем. Усі тварини повторюються раз на 60 років.

До речі, у деяких країнах зустрічають не рік Кролика, а рік Кота. Саме ця тварина, згідно з легендою, мала увійти до 12 знаків. Часто пишуть подвійний символ – Кролика/Кота. Тому цей рік вважається особливим, багато значень матимуть двоїстий зміст.

Символ 2023 року за китайським календарем - Чорний Кролик (Кіт). Щасливі цифри року – 3, 4, 6.

Щасливі кольори: рожевий, червоний, фіолетовий, синій. Квітка: жасмин та серпнева лілія.

Чого варто уникати: цифри 1, 7, 8. А також білого, темно-жовтого та темно-коричневого кольорів.