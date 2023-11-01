Дні ангела у листопаді за старим та новим календарем: як назвати дитину та кого привітати з іменинами

З давніх часів люди використовували спеціальний календар (Святці) для підбору імені для новонародженої дитини. Вважалося, що дитина має мати ім'я того святого, у чий пам'ятний день вона народилася. Це дає захист та щасливу долю.

Повний календар днів ангела на листопад за новим та старим календарем, склало для вас РБК-Україна (проєкт Styler).

Варто зазначити, що більшість "грудневих" днів ангела переїхали за новим календарем у листопад. Тобто, Михайла, Романа та Катерини ми тепер будемо святкувати у кінці осені, а не у грудні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дати у листопаді будуть дуже вдалими, а які - небезпечними.

А ще розповідали про те, які важливі свята та пам'ятні дати українці будуть відзначати у листопаді.