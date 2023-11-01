Дни ангела в ноябре по старому и новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

С давних времен люди использовали специальный календарь (Святцы) для подбора имени для новорожденного ребенка. Считалось, что ребенок должен носить имя святого, в чей памятный день он родился. Это дает защиту и счастливую судьбу.

Полный календарь дней ангела на ноябрь по новому и старому календарю составило для вас РБК-Украина (проект Styler).

Следует отметить, что большинство "декабрьских" дней ангела переехали по новому календарю в ноябрь. То есть Михаила, Романа и Екатерины мы теперь будем праздновать в конце осени, а не в декабре.

Напомним, ранее мы писали о том, какие даты в ноябре будут очень удачными, а какие – опасными.

А еще рассказывали, какие важные праздники и памятные даты украинцы будут отмечать в ноябре.