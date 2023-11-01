Дни ангела в ноябре по старому и новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

С давних времен люди использовали специальный календарь (Святцы) для подбора имени для новорожденного ребенка. Считалось, что ребенок должен носить имя святого, в чей памятный день он родился. Это дает защиту и счастливую судьбу.
Полный календарь дней ангела на ноябрь по новому и старому календарю составило для вас РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ВТО, Лунный календарь.
Следует отметить, что большинство "декабрьских" дней ангела переехали по новому календарю в ноябрь. То есть Михаила, Романа и Екатерины мы теперь будем праздновать в конце осени, а не в декабре.
1 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана
2 ноября: Константин
3 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана
4 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян
5 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей
6 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима
7 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета
8 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа
9 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря
10 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга
11 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания
12 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян
13 ноября: Герман, Иван, Ян
14 ноября: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна
15 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома
16 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян
17 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория
18 ноября: Николай, Роман
19 ноября: Авдий, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян
20 ноября: Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татьяна
21 ноября: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Параска
22 ноября: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян
23 ноября: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Симон, Ян, Августина, Екатерина
24 ноября: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина
25 ноября: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян
26 ноября: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла
27 ноября: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Фома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Параска
28 ноября: Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.
29 ноября: Андрей, Иван, Ян
30 ноября: Антон, Дмитрий
1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян
2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мотря
3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза
4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета
5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья
6 ноября: Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян
7 ноября: Валерий, Мотря
8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий
9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.
10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Параска, Феврония
11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария
12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона
13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков
14 ноября: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана
15 ноября: Константин
16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана
17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян
18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей
19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима
20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета
21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа
22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря
23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга
24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания
25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян
26 ноября: Герман, Иван, Ян
27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна
28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома
29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян
30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория
Напомним, ранее мы писали о том, какие даты в ноябре будут очень удачными, а какие – опасными.
А еще рассказывали, какие важные праздники и памятные даты украинцы будут отмечать в ноябре.