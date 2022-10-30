Дні ангела у листопаді: як правильно назвати дитину та кого не забути привітати

Календар днів ангела називається Святці. Таким календарем користувалися з давніх-давен і намагалися дати новонародженому ім'я на честь того святого, в чий день він народився. Вважається, що святий дасть заступництво дитині.

У світі дітям стали давати подвійні імена - мирське і за календарем-Святцам. А ще за цим календарем відзначають іменини – вітають людей, які мають такі ж імена, як і у святих. Особливо це стосується великих церковних свят.